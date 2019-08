Algérie: Tennis de Table - L'Algérien Mounir Bessah désigné directeur des relations à la Fédération internationale

Rabat — L'Algérien Mounir Bessah, conseiller en Sport, a été désigné directeur du département des relations avec les membres de la Fédération internationale de Tennis de Table (ITTF), en marge des réunions de l'instance internationale tenues à l'occasion des 12es Jeux Africains qui se poursuivent à Rabat au Maroc jusqu'au 31 août, a rapporté le site de l'instance mondiale.

Bessah qui prendre ses nouvelles fonctions à partir du 1er septembre 2019, aura la charge de renforcer les relations avec les membres de la Fédération internationale de tennis de table (ITTF), qui est actuellement la seule organisation sportive au monde comptant au maximum 226 membres, c'est pour une vision de développement de la discipline que l'ITTF a décidé de mettra en place ce nouveau département au sein de sa structure de personnel professionnel en croissance constante et afin de soutenir toutes les associations nationales et fédérations continentales affiliées.

L'Algérien veillera à ce que tout le soutien financier fourni dans le cadre de diverses initiatives de l'ITTF soit mis en œuvre dans le meilleur intérêt du tennis de table. Le département travaillera en étroite collaboration avec les associations nationales et les fédérations continentales, car la FITT continue de porter le tennis de table à de nouveaux sommets au niveau professionnel dans le monde entier.

Bénéficiant d'une expérience approuvée au sein du département des compétitions de l'ITTF depuis de nombreuses années, Bessah a récemment supervisé les très réussis Championnats du monde de tennis de table à Liebherr 2019 à Budapest, en Hongrie.

Mounir Bessah s'est dit "très honoré" et "flatté" par cette nouvelle mission.

"Je suis très honoré et excité de prendre la direction du nouveau service des relations avec les membres. Cette une reconnaissance qui me réconforte au plus haut niveau. ", a déclaré à l'APS Bessah, ex-directeur technique nationale (DTN) à la Fédération algérienne de Tennis de Table (FATT).

Le technicien algérien âgé de 47 ans, s'est dit décidé à relever ce nouveau défi. " Mon bureau sera ouvert à toutes les associations nationales et les fédérations continentales afin d'aider et de soutenir leurs projets et de mettre en œuvre leurs propres objectifs et de poursuivre le plan stratégique de l'ITTF", a assuré Mounir Bessah.

Diplômé de l'Institut des sciences et technologies du sport (ISTS) à Dely-Brahim (Alger) en 1995, le natif de Ain Azel à Sétif est désigné plusieurs fois manager général des compétitions continentales et internationales par l'ITTF.