Ile Maurice: Factures Sinatambou - Sivaramen et Juman n'iront pas au CCID !

L'honorable Marie Joseph Noël-Etienne Ghislain Sinatambou tente de faire feu de tout bois dans sa tentative de réduire au silence ceux qui évoquent ou commentent ses factures de déjeuner ou de dîner.

Après avoir fait servir, au civil, une plainte en réclamation de l'ordre de Rs 50 millions à la direction de l'express vendredi dernier, il essaie cette fois-ci d'accentuer la pression contre notre journal et notre confrère Sunday Times avec sa déposition pour diffamation criminelle à la police. Sauf que les deux directeurs de publication ont décidé de ne pas répondre favorablement à l'invitation des Casernes centrales.

«Je n'ai rien à dire de plus que ma collègue Anju Ramgulam convoquée, durant trois heures, vendredi dernier, au CCID, dans le cadre de cette même affaire Aujourd'hui, j'anime le grand briefing de la rédaction et j'estime que c'est bien plus important que d'aller perdre mon temps aux casernes, d'autant que l'honorable Sinatambou nous réclame déjà au civil Rs 50 millions. On lui répondra en temps et lieu en cour, mais on ne souhaite pas collaborer avec une police qui obéit au diktat des ministres et qui nous convoque au lieu de convoquer ces derniers», nous a déclaré Nad Sivaramen, hier soir.

Le directeur des publications de La Sentinelle ajoute qu'il a, d'autre part toujours milité pour la dépénalisation des délits de presse. «Je peux accepter une plainte au civil mais utiliser la diffamation criminelle et la police s'avère être le jeu des régimes totalitaires. En revanche, si mes amis policiers, veulent venir, comme ils ont l'habitude, au bureau, discuter autour d'une tasse de thé, la porte leur est grande ouverte.»

Nad Sivaramen, est attendu, ce matin, au Central Criminal Investigation Department (CCID) pour répondre aux questions de l'inspecteur Ramdhony.

Pour sa part, le directeur de Sunday Times, Eshan Juman, est attendu mercredi. «C'est clair qu'ils essayent de nous intimider. Pire, c'est de la méchanceté. J'ai décidé de ne pas me rendre au CCID. Qu'ils viennent me cueillir s'ils en ont l'envie», a affirmé Eshan Juman.

Outre Sivaramen et Ramgulam de l'express, le CCID avait aussi convoqué la rédactrice en chef et le directeur de Sunday Times. L'interrogatoire de Zahirah Radha, en présence de Me Yusouf Mohamed a pris fin sans que la rédactrice en chef réponde aux nombreuses questions préparées par la police.