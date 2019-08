Soudan: L'initiative de l'Université de Khartoum pour la réforme économique

Khartoum — Des professeurs de l'Université de Khartoum organiseront un atelier sur le programme de réforme économique.

L'atelier qui durera jusqu'à mercredi, traitera des besoins essentiels de la vie de citoyens, des intrants de production et de la détérioration de la livre soudanaise entre le déficit de la balance commerciale et le déficit budgétaire, en plus des stratégies de financement pour les projets de développement et du programme d'urgence pendant la période de transition.

Les papiers de travail seront présentés par des professeurs de l'Université de Khartoum, des experts, des banquiers à la retraite et des hommes d'affaires, le ministère de l'Enseignement supérieur présentera un document sur l'emploi, le chômage et le marché du travail et l'équipe de chercheurs soudanais présentera, également un document de travail sur la réduction de la pauvreté au Soudan.

Le programme de l'atelier comprend des séminaires et se termine par la récitation des recommandations et des résultats de l'atelier.