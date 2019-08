Angola: Basketball - Le pays termine avec une défaite le tournoi international

Luanda — L'équipe nationale masculine senior de basketball s'est inclinée 76 à 91 devant la République de Corée ce mardi matin, terminant quatrième et dernière du tournoi international des quatre nations, qui se termine le même jour à Séoul.

Avec deux victoires chacune, les équipes de la République tchèque et de la Lituanie jouent à 11 heures pour les première et deuxième places, tandis que la Corée s'est classée troisième avec une victoire et deux défaites. L'Angola a enregistré trois défaites en même nombre de match après avoir été battu par ses homologues de la République tchèque (65-84) et de la Lituanie, 56-91. L'équipe nationale se prépare à participer à la Coupe du monde de la Chine 2019, qui débutera samedi prochain (31) contre la Serbie.

Le 2 septembre, elle affrontera l'Italie et le 4 contre les Philippines, en match de la dernière journée du groupe D. Depuis le 8 de ce mois en stage pré-compétitif sur le continent asiatique, l'Angola a participé à deux tournois, et en six matches, il n'en a remporté qu'un seul, contre la Croatie (93-73). En plus des défaites ci-dessus, il a perdu lors du premier tournoi contre la Chine (62-73) et Porto Rico (64-66). L'entraîneur Wilian Voigt a à sa disposition les athlètes Carlos Morais, Leandro Conceição, Gerson Gonçalves, Valdelício Joaquim, Reggie Moore, Gerson Domingos, José Antonio, Eduardo Mingas, Leonel Paulo, Yannick Moreira, Olímpio Cipriano et Hermenegildo Mbunga.