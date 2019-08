Angola: João Lourenço arrive au Japon pour la TICAD7

Yokohama — Le Président de la République, João Lourenço, est arrivé mardi à Tokyo (Japon) à 6 heures, heure locale, 22 heures de lundi en Angola, pour participer du 28 au 30 novembre, à Yokohama, à la 7ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD7).

Dans ce voyage, le président João Lourenço se fait accompagner de la première dame, Ana Dias Lourenço. Le mercredi, premier jour de la conférence, João Lourenço intervient lors du panel "Accélérer la transformation économique et améliorer le climat des affaires grâce à l'innovation et la participation du secteur privé", où il présentera les "atouts" pour attirer les investissements vers l'Angola. Le Chef de l'Etat angolais prévoit une rencontre, en marge de l'événement, avec le Premier ministre Shinzo Abe, jeudi après-midi.

Le dernier jour de la mission, le Président angolais participera, avec d'autres invités, à un "thé de l'après-midi" offert par l'empereur Naruhito au palais impérial de Tokyo. L'homme d'État angolais, invité en mai dernier par le Premier ministre japonais à la TICAD 7, devient le premier président angolais à participer à cet événement d'interaction économique, qui existe depuis 1993. A son investiture le 26 septembre 2017 en tant que Président de la République, João Lourenço avait élu le Japon comme l'un des partenaires de la coopération stratégique de l'Angola.

Les Japonais suivent avec satisfaction et soutiennent les réformes en cours en Angola entreprises par le Président João Lourenço, notamment la lutte contre la corruption et le népotisme, l'amélioration du climat des affaires, afin d'attirer les investissements privés. L'Exécutif angolais souligne l'importance de la participation de l'Angola à la TICAD 7 et de la volonté de maintenir une coopération stratégique avec le géant asiatique, 3ème économie mondiale et membre du G7.

En Angola, grâce à la coopération entre les deux États, le Japon participe depuis 1976 à la réhabilitation et à la construction d'infrastructures de qualité, telles que le port commercial de Namibe et les trois principales industries textiles (Satec, Alassola et TextangII). Il est également responsable du financement des équipements et des services nécessaires à l'installation du câble sous-marin transatlantique à fibres optiques Angola Cables. En Angola, le Japon participe également au programme de déminage et soutient des projets dans le secteur de la santé.