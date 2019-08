Sénégal: Fin de la 17éme mission médicale chinoise - Plus de 175 millions injectés à l'hôpital de Pikine, en deux ans

Un coût global de 175 millions 493 mille 269 FCFA, c'est la contribution de la mission médicale chinoise au sein du centre hospitalier national de Pikine, entre mars 2017 et mars 2019.

Selon le directeur dudit hôpital, Mohamed Abdallah Guèye, cette contribution prend en charge les médicaments et les matériels médicaux. Ce dernier s'exprimait hier, lundi 26 août à l'ambassade de Chine à Dakar, lors de la passation de service entre la 17ème mission au terme de son contrat et la 18ème qui prend ainsi la relève.

Devoir accompli pour la 17ème mission médicale chinoise qui a séjourné en terre sénégalaise durant deux ans.

Au centre hospitalier national (Chn) de Pikine où ses membres ont exercé, le directeur Mohamed Abdallah Guèye a saisi l'occasion de la passation de service entre la mission sortante et celle entrante, la 18ème, pour magnifier les efforts et sacrifices qu'ils ont eu à consentir durant les deux années au Chn Pikine.

«Chers missionnaires, durant votre séjour au Chn de Pikine, vous vous êtes toujours distingués par l'exemplarité de votre comportement.

Car, malgré les nombreuses contraintes auxquelles vous étiez confrontées nuit et jour, vous avez su travailler avec dévouement, abnégation, courage et passion en vue de surmonter toutes les difficultés», a fait savoir M. Gueye.

Au nombre de 13 missionnaires, le directeur Guèye a aussi renseigné que leur présence a été aussi bénéfique pour la structure en terme de résorption du déficit en personnel constaté au niveau de certains de leurs services notamment l'anesthésie-réanimation, le bloc opératoire, imagerie médicale, la chirurgie, l'Orl, l'ophtalmologie, les urgences, le laboratoire mais surtout en kinésithérapie.

«Sous ce chapitre, nous pouvons noter l'intérêt que le gouvernement de la République populaire de Chine accorde à notre système de santé en général, mais aussi au relèvement du niveau du plateau technique de notre structure en particulier», a-t-il avancé.

Pour l'Ambassadeur de Chine au Sénégal, son excellence Zhang Xun, cette équipe de 13 personnes, avec leur contribution médicale au Sénégal, a non seulement gagné la reconnaissance du peuple sénégalais, mais aussi celle du gouvernement du Sénégal.

A cet effet, il a déclaré: «j'ai su avec plaisir que tous les membres de la 17ème mission seront nommés au grade de Chevalier par la Grande Chancellerie de l'Ordre National du Lion.

À cette occasion, je voudrais remercier le ministère sénégalais de la Santé et de l'Action sociale pour l'engagement et l'assistance de longue date à la coopération sino-sénégalaise en matière sanitaire, et remercier le Centre hospitalier national de Pikine pour son soutien solide aux équipes médicales chinoises».

Et de poursuivre: «j'exprime également ma gratitude au peuple sénégalais, pour leur grande confiance ainsi que leur accueil chaleureux et leur hospitalité généreuse accordées aux médecins chinois. Je veux encore féliciter tous les 13 membres pour le plein succès de vos missions !»

CONTRIBUTION DE LA CHINE DANS LA SANTE DES SENEGALAIS

Pour ladite mission exécutée 76.489 patients ont été soignés, 5000 opérations et 20 mille examens ont été réalisés, près de 200 malades en état critique ont été sauvés, selon l'ambassadeur Zhang Xun.

A son avis, en sacrifiant les temps de repos, «ils se sont rendus à Dakar, à Thiès, à Touba, à Saint-Louis, à Foundiougne, à Ziguinchor, entre autres, pour organiser 12 consultations gratuites, qui ont bénéficié à plus de 3000 Sénégalais démunis ou de l'intérieur du pays, avec des soins et médicaments offerts et la sensibilisation à la lutte contre les épidémies».

Revenant sur le centre hospitalier national de Pikine, un cout global de 175 millions 493 mille 269 FCFA a été injecté par la Chine entre mars 2017 et mars 2019, selon le directeur de l'hôpital M. Guèye, ainsi qu'une campagne de consultation gratuite, de dépistage de la cataracte dénommée action de lumière dont 200 patients ont bénéficiés et des sessions de renforcements de capacités pour 16 agents sanitaires en Chine.

Toute chose qui fera dire à l'ambassadeur que «ces dernières années, la Chine ne cesse de renforcer sa coopération avec le Sénégal dans le domaine du bien-être social, notamment sur la santé.

Je cite, à titre d'exemples, le projet d'agrandissement de l'Hôpital pour Enfants, la donation des médicaments antipaludiques, l'invitation des médecins sénégalais à diverses formations médico-sanitaires en Chine.

Dans le but de construire une communauté de destin Chine-Afrique encore plus solide dans cette nouvelle ère, la Chine est prête à travailler de concert avec le Sénégal pour promouvoir davantage la coopération Chine-Sénégal sur la santé et apporter plus de bénéfices au peuple sénégalais ».

Face à ces acquis, l'ambassadeur du Chine au Sénégal, espère que l'arrivée de la 18ème mission apportera de nouvelles contributions à la coopération médico- sanitaire entre les deux pays. Pour rappel, la mission médicale chinoise séjourne au Sénégal depuis 2007.