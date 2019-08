Sénégal: Afffaire des 94 milliards - Me Diouf annonce une plainte pour diffamation contre Sonko

L'affaire des 94 milliards opposant le leader du Pastef, Ousmane Sonko à l'ancien directeur des domaines est loin de connaitre son épilogue.

Et pour cause, Me El Hadj l'avocat de Mamour Diallo renseigne que son client va déposer plainte contre son accusateur ou plutôt «diffamateur» pour «diffamation et diffusion de fausses nouvelles». L'annonce a été faite hier, lundi 26 août, lors d'une conférence de presse tenue au Café de Rome.

«Nous allons porter plainte pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles », a déclaré avec force et vigueur Me El Hadj Diouf, avocat commis d'office pour défendre les intérêts de son client, Mamour Diallo contre Ousmane Sonko qui l'accuse d'avoir détourné 94 milliards dans l'affaire du foncier de la communauté Lébou.

En effet, Me El Hadj Diouf n'y est pas allé de main morte avec le leader du Pastef Ousmane Sonko qu'il considère comme un «ex-fonctionnaire malade, incapable de garder les secrets professionnels».

Chaud bouillant, l'avocat, s'en est pris avec véhémence au jeune leader du Pastef en brandissant des documents qui viendraient balayer d'un revers de main les accusations non-fondées de ce dernier.

Citant tantôt quelques passages de ces documents, la robe noire les commente aussitôt en accusant Ousmane Sonko de «voleur qui crie au voleur».

Loin de s'en arrêter là, Me Diouf poursuit en ajoutant que tout cette affaire représentait pour Ousmane Sonko, un moyen pour «avoir des fonds de campagne » pour pouvoir se représenter lors de la Présidentielle passée car, ne disposant pas suffisamment de ressources financières pour battre campagne.

Car rappelle-t-il sur les «94 milliards, Sonko réclamait une commission de 12% ce qui lui permettrait de gagner 11 milliards».

Somme toute, l'avocat en arrive à la conclusion que Ousmane Sonko devrait être «arrêté immédiatement» car «manipulant l'opinion» et diffusant «de fausses nouvelles pouvant conduire à des soulèvements».

Sonko émissaire de Tulow oïl

A en croire toujours la robe noire, dans un document qu'il brandit face à la presse, Ousmane Sonko ne serait intéressé que l'argent d'où son surnom de «Sonko xalis, Monsieur xalis».

Pour Me El Hadj Diouf citant le fameux document en sa possession, Ousmane Sonko serait un «émissaire de Tulow Oïl» qui se trouve être le concurrent de Franck Timis pour qui, il ne voue pas une affection. Et en contrepartie Tulow Oil l'aiderait dans sa campagne qu'il est incapable de «financer tout seul».