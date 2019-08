Sénégal: Brève visite du ministre de la culture à Kolda - Les artistes étalent leurs doléances, Abdoulaye Siop donne des gages

Kolda souhaite avoir une salle de spectacle digne des ambitions des artistes d'une région cosmopolite. Les acteurs de la culture ont tenu, samedi dernier, à le dire au ministre de la Culture t de la Communication, Abdoulaye Diop, qui connait bien les besoins de ce secteur dans cette région où il a ses attaches.

Sadick Sall porte-parole des acteurs culturels souhaite une discrimination positive des régions périphériques comme Kolda avec d'énormes potentialités et une diversité des expressions culturelles. Que ce soit le théâtre, la musique et autres arts plastiques, les potentialités sont encore sous exploitées.

Mamadou Mbaye, président de l'AMS de Kolda et régional de la Sodav (Société sénégalaise des droits d'auteurs et droits voisins) a complété le tableau. «Nous aurions souhaité avoir une rencontre spéciale pour parler de la culture à Kolda.

Quand on a eu écho qu'Abdoulaye Diop est devenu ministre de la Culture, on avait dit ouf! Mais, on ne pensait pas qu'Abdoulaye Diop allait passer à Kolda pour une visite éphémère, juste de quelque temps.

C'est pour cela que nous vous demandons, vous connaissant très bien parce que vous ayant pratiqué, au moins un CRD pour pouvoir faire une évaluation des problèmes de la culture à Kolda».

Après avoir écouté les différents intervenants parlant de leur préoccupations, le ministre de la Culture, Abboulaye Diop explique: «quand on parle d'équité dans ce pays-là, je pense que ça c'est le credo du président de la République. Je crois que nous sommes tous des enfants d'ici. Vous allez voir les différents efforts qui ont été effectués depuis douze (12 ans).

Sur le plan culturel et de la communication, je crois qu'une lecture des nomenclatures budgétaires prouve réellement que des efforts effectifs ont été fait.

On est conscient que le Sénégal a eu son nom grâce à sa culture et cette culture, il faut la consolider parce qu'elle est un facteur de rapprochement des différents peuples et différentes ethnies».

Et M. Diop de dire qu'il préfère venir discuter et voir ensemble ce qui est possible de faire. «J'ai demandé tantôt à mes collaborateurs, nous avons un plan, on va adresser un courrier au maire de la commune pour qu'on puisse avoir les 5030 mètres-carrés dont on a besoin pour édifier quelque chose. Et ensemble on verra comment on va faire.

J'ai parlé aussi au directeur des arts, je crois que c'est le temps de la musique urbaine, il faut encourager ces initiatives qui se trouvent dans ces localités.

En tout, sachez que vous avez notre support et on ferra de notre mieux pour que chacun vive de son art. C'est le mode de gestion de la musique et de l'art qui diffère.

Aujourd'hui si je vois que les chants religieux apportent plus d'argent que la musique parce que c'est ça que les Sénégalais téléchargent et sur les différents sites, il faudra poursuivre le travail pour que nos artistes vivent de leur art».

Le ministre est aussi revenu sur le statut de l'artiste. Sur le «statut de l'artiste, je crois que on est déjà en avance. On vient de faire le dernier séminaire sur le statut de l'artiste à Mbour, le statut de l'artiste qui est un statut consensuel. Il n'y a pas que des exigences.

Je pense que de part et d'autre les gens ont des exigences, l'art est un métier. Aujourd'hui il faudrait que l'art puisse nourrir son homme.

Je crois que notre devoir est de pouvoir créer une nomenclature de sécurité, de garantie pour l'ensemble des acteurs culturels. Je crois que c'est déjà bien qu'on arrive à quelque chose de consensuel lors du dernier séminaire de Mbour. Je crois que on va y arriver», s'est-il réjoui.

