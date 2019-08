Sénégal: Kaffrine - Lutte contre l'émigration clandestine et promotion des femmes et des jeunes

Grâce à une large campagne de sensibilisation truffée de messages sur les risques de l'émigration irrégulière et les dangers de l'aventure incertaine, une population de plus de 5000 jeunes a été découragée et a renoncé à l'émigration irrégulière durant ces deux dernières années dans la région de Kaffrine.

La révélation a été faite, vendredi dernier, lors de la clôture du projet «Ponti», succédée quelques instants après du lancement de la seconde phase du programme prévu pour les deux prochaines années. C'était autour d'une cérémonie littéralement tenue à la Chambre de commerce de ladite ville.

Ces jeunes n'ont pas été simplement dissuadés sans mesure d'accompagnement, mais ont été accompagnés et promus à des activités génératrices de revenus pour mieux avoir la garantie de rester chez eux ou assurer le retour à la case de départ.

Ainsi en rapport avec la démarche, 52 groupements d'intérêt économique (Gie) ont été soutenus en techniques agricoles, microfinance, gestion d'entreprise et équipés en matériel de production agricole (pulvérisateurs, charrettes attelées, fourchettes, brouettes, etc.) et de transformation céréalière.

Aussi un guichet d'informations et d'orientation a été ouvert et a rendu service à une population de plus de 500 personnes, en même temps qu'un potager qui a été créée à Séma pour contribuer à la sécurité alimentaire des populations.

Fruit du partenariat entre «CIM ONLUS», «COOPS CIM», deux organisations de la péninsule italienne, un réseau d'ONG, d'associations italiennes et sénégalaises ainsi que d'autres représentants de la diaspora, ce projet s'est en exclusivité activé et pendant toutes ces deux (2) dernières années sur «l'inclusion sociale et économique des jeunes et des femmes, innovations et diaspora ».

Un thème sur lequel il s'est appuyé pour dérouler ses activités dans les régions de Dakar, Kaffrine, Louga et Thiès, au Sénégal et à Addis Abéba, Tigray et Wolayita en Ethiopie.

Aussi cofinancé par le ministère de l'Intérieur de l'Italie, dans le cadre de sa Coopération internationale pour le développement, ce projet vise la promotion des femmes et des jeunes avec comme garantie l'attribution de formation et d'activités génératrices de revenus au sein de leur propre pays.

Et, compte tenu du faisceau d'incertitudes par rapport à leur avenir et la précarité au point de vue économique, sa mise en œuvre obéit aussi à la volonté de compenser et surtout décourager les candidats à l'immigration clandestine, ce phénomène mondial des aventures incertaines, choisi dans la plupart du temps comme une solution à ce déséquilibre social.