Sénégal: Ziguinchor - Un camion dérape et «écrase» un véhicule 7 places

Un camion transportant du basalte a dérapé pour aller retrouver un véhicule 7 places (taxi brousse) en provenance du Capskiring.

Le choc d'une rare violence a fait que le camion a trainé le véhicule sur une distance de 50 m dans les rizières, faisant six (6) morts et deux (2) blessés.

Si deux des victimes (un blessé et un mort) ont été vite extraits 7 places, les autres coincées ont eu du mal à être extrait du véhicule de transport en commun complètement «écrasé» par le camion de trente (30) tonnes.

Des images insoutenables de corps sans vie coincés à l'intérieur d'un véhicule de transport en commun 7 places (taxi brousse) sous un camion dans les rizières de Kaléane, localité située à une dizaine de kilomètres d'Oussouye, sur l'axe Ziguinchor Capskiring.

L'atmosphère était lourde sur place à Kaléane. Cet accident mortel s'est produit tôt, hier lundi aux environs de 7 heures sur cet axe routier. Un camion transportant du basalte a dérapé pour aller retrouver un véhicule 7 places en provenance du Capskiring.

Le choc d'une rare violence a fait que le camion a trainé le véhicule sur une distance de 50 m dans les rizières. Le bilan très lourd a fait six (6) morts et deux (2) blessés.

Si deux (2) des victimes (un blessé et un mort) ont été vite extraits du 7 places, les autres victimes coincées dans le taxi brousse ont eu du mal à être extraits du véhicule de transport en commun complètement «écrasé» par le camion de trente (30) tonnes.

Les manœuvres pour soulever le camion ont pris du temps. Il a fallu plus de deux (2) heures avant que les Sapeurs-pompiers, avec l'aide de Caterpillar et de camions remorques, ne parviennent à soulever le camion du véhicule 7 places et extirper les corps sans vie.

Un accident qui repose la problématique des moyens dérisoires des Sapeurs-pompiers dans la région sud.

Si les pluies qui s'abattaient sur la région, hier matin, ont joué un rôle dans cet accident, selon la version du chauffeur du camion, la responsabilité des chauffeurs reste engagée dans cet accident entre ce camion et ce véhicule 7 places.

Le camion qui a quitté sa ligne pour se retrouver sur la trajectoire du véhicule de transport en commun, en sens inverse, et le percuter, des interrogations surgissent sur le manque de lucidité et la responsabilité du chauffeur du camion légèrement blessé et placé en garde à vue.

Le président du Regroupement des chauffeurs de la gare routière de Ziguinchor, Papis Touré, très attristé comme la plupart des autres autorités présentes sur les lieux, indexe la responsabilité des chauffeurs dans cette situation.

«Lorsqu'il pleut le chauffeur doit faire preuve de responsabilité en s'immobilisant s'il constate que la visibilité est réduite. Mais continuer à rouler dans ces conditions vous expose.

Nous reconnaissons la responsabilité de chauffeurs par le véhicule ne part jamais seul», lâche le responsable des chauffeurs et transporteurs de Ziguinchor

UNE QUINZAINE DE MORTS ET DES DIZAINES DE BLESSES PAR ACCIDENT; UN MOIS D'AOUT MACABRE DANS LA REGION

En dix (10) jours, le sang a beaucoup coulé sur les routes du Sud. En effet, pas moins d'une quinzaine de morts et des dizaines de blessés ont été enregistrés sur les routes du Sud.

Le 17 août dernier, un bus de transport en commun a dérapé pour percuter un arbre à hauteur de Badiouré, dans le département de Bignona. Le bilan a fait été de 5 morts et d'une trentaine de blessés.

Le même jour, à Mpack, un village frontalier entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, un véhicule de type 4x4 conduit par un policier Bissau-guinéen a aussi dérapé pour aller retrouver des jeunes filles qui revenaient des champs.

Deux fillettes ont péri et deux autres blessés. Et, alors qu'on n'avait pas encore fini de pleurer les morts de ces deux accidents de Badiouré et de Mpack, voilà qu'un autre survenu à Kaleane hier, lundi 26 aout 2019, vient allonger la liste des victimes sur la route, avec six (6) autres morts enregistrés.

Une quinzaine de morts et plusieurs dizaines de blessés en dix (10) jours, la situation est plus qu'inquiétante dans la région qui vit un mois d'août particulier avec son lot de victimes de la circulation. Une véritable tragédie sur les routes.