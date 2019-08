Afrique: TICAD 2019 - Le discours du 1er champion de l'entrepreneuriat en Afrique attendu à Yokohama, au Japon

Tony Elumelu prononcera un discours luminaire à la TICAD au Japon. Lors de cet événement, M. Elumelu fera la promotion de sa philosophie de l'Africapitalisme.

Tony O. Elumelu, Promoteur de la Fondation Tony Elumelu et Président de United Bank for Africa (UBA), prendra la parole lors de la septième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD), qui se tiendra à Yokohama, au Japon, du 28 au 30 août 2019. En tant que le premier champion de l'entrepreneuriat en Afrique, M. Elumelu veillera à ce que la voix d'une nouvelle génération d'entrepreneurs africains, capable de transformer le continent, soit entendue au plus haut niveau.

M. Elumelu s'exprimera aux côtés de dirigeants politiques et économiques mondiaux et africains, dont le Premier ministre Shinzō Abe du Japon ; S.E. M. Muhammadu Buhari, Président du Nigéria; S.E. M. Abdel-Fattah El-Sisi, Président de l'Égypte et Président de l'Union Africaine (UA), S.E. M. Cyril Ramaphosa, Président de l'Afrique du Sud; et S.E. M. Paul Kigamé, Président du Rwanda. Egalement, il prononcera un discours en séance plénière lors du dialogue entre les entreprises publiques et privées, qui réunira les dirigeants des secteurs public et privé japonais et africains à la TICAD.

Lors de cet événement, M. Elumelu fera la promotion de sa philosophie de l'Africapitalisme, qui considère que l'entreprenariat est la clé pour stimuler la transformation économique de l'Afrique, en soulignant le besoin urgent d'autonomiser les jeunes entrepreneurs et la nécessité pour les gouvernements et les autres décideurs de créer un environnement propice à une croissance dont l'entreprenariat est le moteur.

Après un discours de bienvenue du Premier ministre japonais, M. Shinzo Abe, M. Elumelu prononcera le discours liminaire au forum officiel des entreprises, organisé par l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO). La conférence constitue une plateforme unique pour les décideurs clés du Japon et d'Afrique, tant dans le monde des affaires que dans le monde politique, d'identifier les opportunités d'investissement et d'échange de connaissances.

À une époque où les gouvernements et les organismes internationaux reconnaissent de plus en plus que la voie vers la transformation de l'Afrique passe par des solutions mises en œuvre par les Africains et la croissance du secteur privé, M. Elumelu a remporté de nombreux succès en fondant UBA, l'un des principaux groupes de services financiers en Afrique, présent dans vingt pays africains, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en France, ainsi que la société d'investissement multisectorielle, Heirs Holdings, employant plus de 30 000 Africains, ce qui caractérise une nouvelle génération de dynamisme des entreprises africaines.

M. Elumelu se joindra, lors de sa visite au Japon, à S.E. Paul Kagamé, Président du Rwanda et Coprésident du groupe des dirigeants de Génération Sans Limites (Gen-U), et à la Directrice Générale de l'UNICEF, Henrietta Fore, pour coprésider un petit-déjeuner de travail entre l'UNICEF [et l'Union Africaine] axé sur la façon d'intensifier les investissements dans la jeunesse africaine et de développer une vision spécifique pour la création d'emplois en Afrique. L'événement sollicitera des engagements spécifiques de la part des dirigeants africains pour la mise en œuvre d'un plan commercial pour la connectivité numérique en Afrique, comme TEFConnect de la Fondation Tony Elumelu, le plus grand réseau numérique d'entrepreneurs africains.

Par le biais de la Fondation Tony Elumelu, M. Elumelu est en train de réécrire le récit de l'Afrique. Au cours des cinq premières années du programme phare de la Fondation sur l'entreprenariat, 7 521 entrepreneurs africains originaires des 54 pays africains ont bénéficié de l'engagement personnel de 10 ans de M. Elumelu consistant en un capital d'amorçage de 100 millions de dollars, d'un un mentorat et d'une formation. Six des bénéficiaires du programme ont été sponsorisés par le PNUD pour assister à la TICAD.

M. Elumelu sera accompagné d'une délégation de United Bank for Africa et de la Fondation Tony Elumelu, dont Ifeyinwa Ugochukwu, DG de la Fondation Tony Elumelu; Dupe Olusola, Directrice du marketing du Groupe UBA, et Muyiwa Akinyemi, Directeur de la banque des entreprises du Groupe UBA.

Organisée par le gouvernement japonais, la TICAD est un forum triennal visant à stimuler le développement de l'Afrique par le biais des personnes, de la technologie et de l'innovation, en réunissant des représentants des gouvernements, des chefs d'entreprise et d'autres parties prenantes.