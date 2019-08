Sénégal: Consommation - Le niveau général des prix a baissé de 1,2% au 2ème trimestre 2019

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié sa « Note d'analyse de l'indice harmonisé des prix à la consommation » pour le deuxième trimestre 2019.

Selon le document parcouru par le Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), le marché international est marqué par une baisse des prix des denrées alimentaires au deuxième trimestre 2019.

En effet, l'indice FAO1 des prix des produits alimentaires base 100 en 2002-2004 a diminué de 3,6%, en raison du repli des cours des produits laitiers (-9,6%), et de la viande (-9,6%).

Toutefois, les cours du sucre (+1,0%), des huiles végétales (+2,8%) et des céréales (+1,3%) ont augmenté au cours de la période sous revue.

Au plan interne, le niveau général des prix à la consommation a baissé de 1,2% au deuxième trimestre 2019.

Selon l'Ansd, cette évolution résulte de celle des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées », des « articles d'habillement et chaussures », des services « communication », ainsi que des « loisirs et culture ».

Par ailleurs, ce repli des prix à la consommation provient du recul simultané des prix des produits locaux et importés.

En variation annuelle, les prix à la consommation ont augmenté de 1,1%, en raison de la hausse de ceux des services de « boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants », des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées », des services « santé » et de « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles ».

En moyenne, sur les six premiers mois de l'année 2019, l'acquis d'inflation est de +0,8%.