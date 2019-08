Angola: Le secrétaire d'État veut des programmes de qualité pour les enfants

Luanda — Le secrétaire d'État à la Communication sociale, Celso Malavoloneke, a considéré mercredi à Luanda comme impérieuse, l'amélioration de la qualité des programmes pour enfants diffusés dans les médias publics et privés.

Le responsable, qui s'exprimait à l'ouverture d'une action de formation pour les reporters et les présentateurs programmes pour les enfants, a indiqué que les émissions destinées aux enfants devraient contribuer à la croissance des enfants, c'est pourquoi nous devons nous concentrer sur la qualité et des nouveaux contenus, les concours primés, de manière à encourager les enfants à étudier davantage, à assister, à écouter et à lire des sujets infantiles.

Il a rappelé que les programmes pour enfants connaissent de nos jours une baisse de qualité et de quantité, souhaitant que bon nombre de ces contenus contribuent à la formation du nouvel homme.

"Nous voulons sauver la mystique des programmes pour enfants qui provoquent, font grandir et vont à l'encontre des enfants", a-t-il souligné.

La formation vise à renforcer les connaissances et les compétences des participants en matière de collecte et de production d'informations sur et pour les enfants, ainsi qu'à la création de cercles de communication pour les enfants au niveau provincial.

Il vise également à fournir des outils permettant aux enfants de résoudre entre eux des problèmes tels que le droit à l'enregistrement des naissances, la lutte contre la violence à l'égard des enfants, entre autres.

La formation de trois jours couvre 50 enfants reporters et présentateurs des 18 provinces angolaises, promue par le Ministère de la Communication sociale et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).