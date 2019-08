Angola: Le Plan de réconciliation renforce l'harmonie nationale

Luanda — Le processus d'harmonisation des Angolais a marqué un pas important ce mardi avec le lancement à Luanda du Plan de réconciliation en mémoire des victimes des conflits armés.

La stratégie de l'Exécutif angolais s'inscrit dans les efforts de consolidation de l'État démocratique et de droit.

Le document présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de la Communication sociale, João Melo, vise à promouvoir le pardon et à honorer la mémoire des victimes des conflits politiques survenus en Angola du 11 novembre 1975 (date de la proclamation de l'indépendance nationale) au 4 avril 2002 (Journée de la paix). Il souligne comme points fondamentaux l'absorption d'autres expériences nationales en matière de réconciliation, de défense et de promotion des droits de l'homme, ainsi que le partenariat avec la société civile. Les partis politiques à siège parlementaire, les organisations de la société civile, les églises, les artistes, les compositeurs et les créateurs de culture ont participé à l'élaboration de ce plan dans le cadre d'une commission créée en avril par le Président de la République, João Lourenço.

Coordonnée par le ministre de la Justice et des Droits de l'homme, la Commission doit notamment présenter un plan d'action et son calendrier de mise en œuvre. La Commission, qui fonctionnera jusqu'au 31 juillet 2021, est composée de représentants des Maisons civile et sécurité du Président, des ministères de la Défense nationale, de l'Intérieur, des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, de la Communication Sociale, ainsi que des services d'information et sécurité de l'Etat.