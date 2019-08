Angola: La ville de Luanda réalise un séminaire sur la communication

Luanda — Un séminaire sur la communication interne, destiné aux techniciens de la Commission administrative de la ville de Luanda (CACL), visant à identifier les points qui entravent la fluidité de l'information dans les institutions, a débuté dans le district urbain de Rangel.

L'action formative a été précédée par le processus de remplissage de formulaires pour évaluer la qualité de la communication interne.

À cet effet, les administrateurs de district, les directeurs de bureau, les responsables départementaux et autres services administratifs et techniques des districts de la CALC sont en cours de formation. S'adressant à la presse, la formatrice, également cheffe du Bureau de qualité et statistique de l'Université Gregório Semedo, Grisel Pino, a précisé que la communication organisationnelle était un outil qui aide au fonctionnement et à l'assistance efficace dans tout organisme public ou privé.

Elle a souligné que le séminaire était une première étape qui contribuera à améliorer la communication interne de la CACL et à élaborer des stratégies qui refléteront le développement de l'information externe de l0organisme.

La présidente de la CACL, Antónia Nelumda, a déclaré qu'il était nécessaire de rendre la communication interne de l'institution à tous les niveaux, de haut en bas, fluide et permanente, et inversement. Elle a dit que la dynamique, les transformations sociopolitiques et l'urgence de modifier les paradigmes fonctionnels dans le pays obligent à adopter des comportements conformes aux meilleures pratiques en matière de gestion de la communication interne, en tant qu'élément structurant de la vie quotidienne, ajoutant que la communication doit être fait de manière pratique et acceptable pour tout le monde. Font partie de la CACL ou municipalité de Luanda les districts urbains d'Ingombota, Samba, Maianga, Rangel, Sambizanga, Neves Bendinha et de Ngola Kiluanje.