Ile Maurice: Rodrigues - Les découvreurs du trésor dans le flou total

Roger de Spéville et Georges Némorin, les deux hommes qui ont découvert un coffre ancien et une chimère, en août, «par pur hasard», dans une cavité rocheuse à St-François, Rodrigues, ont le sentiment d'avoir été mis sur la touche par rapport au devenir de leur «trésor».

En effet, lors d'une visite dans la ravine de St-François le samedi 24 août, Roger de Spéville s'est rendu compte, «avec surprise», que des procédures préliminaires de fouille avaient été effectuées sans que son partenaire et lui aient été préalablement avertis.

Selon des renseignements qu'il a glanés sur place, cette délimitation d'un périmètre autour du lieu de la découverte par une flèche et des marques rouges «très discrètes» aurait été faite par un archéologue. La zone délimitée a d'ailleurs été décrétée Restricted Area.

Dans une déclaration à l'express hier, lundi 26 août, Roger de Spéville s'est demandé qui a commandé cette expertise, en faisant appel à un archéologue. «Est-ce Rose de Lima Edouard, la commissaire des Arts et de la culture de Rodrigues ou cela vient-il de Pradeep Roopun, ministre des Arts et de la culture de Maurice ? Qui a donné l'ordre pour que l'endroit soit décrété Restricted Area ? À ma connaissance, il n'y a qu'un ministre qui puisse donner l'ordre de décréter une zone Restricted Area. Je suis pratiquement sûr que les ordres ne viennent pas de Maurice!»

Il se demande aussi si l'archéologue a retiré des artefacts de la cavité rocheuse où lui et son ami Georges Némorin ont fait leur découverte, et si c'est le cas, si ces objets ont été mis en lieu sûr et où. Son partenaire et lui s'interrogent également à propos des coûts de l'expertise de l'archéologue. Roger de Spéville dit ne pas comprendre pourquoi son ami et lui n'ont pas été notifiés de toutes ces procédures.

Selon Roger de Spéville, les policiers de la force régulière et ceux de la Special Mobile Force, qui campent sur les lieux depuis le 6 juillet, soit depuis 50 jours, se seraient montrés plutôt méfiants à son égard samedi, «comme si que j'étais un intrus alors que je suis un des deux découvreurs du trésor». Il déplore le «manque de considération des autorités, qui ont pris ces décisions» sans les consulter et demande que dorénavant, Georges Némorin et lui soient informés au préalable de toute procédure concernant leur découverte.

D'ailleurs, dès demain, Roger de Spéville sera en permanence à St-François, en compagnie d'autres personnes pour que «des fouilles ne s'effectuent pas en catimini et derrière notre dos, avec des personnes se cachant derrière le paravent de Restricted Area pour nous tenir à l'écart!»