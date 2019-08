Algérie: FLN - Le comité "Jeunesse, étudiants et société civile" salue la démarche du dialogue "responsable et inclusif"

Alger — Le comité "Jeunesse, étudiants et société civile" du parti du Front de libération nationale (FLN) a salué, lors de sa réunion dimanche au siège du parti à Alger, la démarche du dialogue national "responsable et inclusif" pour réunir les garanties politiques et juridiques de l'élection du président de la République dans la transparence et dans les meilleurs délais, indique lundi un communiqué du comité.

Après avoir examiné son plan d'action et les préparatifs de la rencontre nationale de la jeunesse, prévue fin septembre 2019, le comité a appelé les militants à travers le territoire national à se rassembler autour du parti et de sa direction légitime en cette période sensible marquée par "un acharnement sans précédent pour ternir l'image et l'héritage révolutionnaire et militant du parti", ajoute la même source.

Le comité s'est en outre félicité du "brillant succès" de la rencontre de dialogue des cadres, organisée le 7 août 2019, en présence de plus de 1000 participants, et au cours de laquelle le parti a donné une belle image du débat politique lucide au sujet de la situation actuelle, et qui a été sanctionnée par "une vision globale pour dépasser la crise dans ses aspects politique, économique et social".

Le comité a fustigé, par ailleurs, les agissements d'individus "continuant à croire que le parti est leur chasse gardé en usant de mensonges et de falsifications des faits pour susciter des conflits fictifs visant à affaiblir le parti et à diviser ses rangs, motivés par l'égoïsme du monopole des postes de responsabilité au détriment du principe de l'alternance et de l'égalité des chances", ajoute la même source, précisant que le comité "mise sur la maturité et la mobilisation des militants pour contrecarrer tous les plans visant le parti".

Soulignant la souveraineté du Comité central (CC) du parti en sa qualité de plus haute instance entre deux congrès, le comité a affirmé que les décisions légitimes du CC "constituent une ligne rouge", saluant les efforts du Secrétaire général en faveur de la relance des structures du parti et l'adoption d'un nouveau discours politique, reflétant les aspirations des militants à hisser le parti au service de l'Algérie et de son peuple.

Le comité s'est enfin engagé à ce que la rencontre nationale de la jeunesse soit à la hauteur des enjeux, des aspirations et des défis en s'attelant à la réunion de toutes les conditions à même d'assurer le succès de cet événement sur lequel mise la direction du parti pour donner la chance aux jeunes de s'investir et de prendre part de manière effective à la prise de décision au sein des organes du parti.