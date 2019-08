Algérie: TICAD 7 - Une réunion préparatoire avec la participation de l'Algérie

Yokohama (Japon) — Une réunion ministérielle préparatoire aux travaux de la 7ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 7) a été tenue, mardi à Yokohama (Japon), en présence des représentants des pays participants dont l'Algérie, représentée par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

Intervenant lors de cette rencontre, le ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono a salué l'entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), soulignant que cette décision "très importante" est à même de "contribuer au processus de la création d'un marché africain unique pour plus d'un milliard d'habitants du continent".

La réunion préparatoire examinera, a-t-il ajouté, le projet d'ordre du jour du Sommet et le projet de Déclaration de Yokohama qui sera soumis aux Chefs d'Etat et de Gouvernement à partir de demain (mercredi), en sus de l'examen du rapport du Sommet de Nairobi (TICAD 6) de 2016.

Pour sa part, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Chokri, dont son pays préside l'Union africaine (UA), a indiqué que cette rencontre "vient couronner un processus d'actions communes entamées depuis TICAD 6, mettant l'accent sur la nécessité de poursuivre les efforts et l'activation du rôle du mécanisme de suivi de la mise en œuvre du plan d'action de Yokohama (2019-2022) en vue de garantir sa contribution à un développement basé sur l'énergie, les infrastructures et les nouvelles technologies.

La 7ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 7), prévue du 28 au 30 août constitue une nouvelle occasion pour le Japon et l'Afrique pour débattre des questions de développement dans le continent et les moyens de renforcement de la coopération entre les deux parties pour construire un avenir meilleur dans tous les domaines.

Organisée, cette année, sous le thème: "Afrique et Yokohama, partageant une passion pour le future", plus de 4500 participants sont attendus à cette conférence, et à leurs têtes des Chefs d'Etat et de Gouvernement ainsi que des représentants de la société civile et des organisations régionales et internationales et de plusieurs ONG.

Cette Conférence vise à promouvoir le développement à travers l'implication de la ressource humaine et le recours aux technologies et l'innovation, à consolider la place de l'Afrique et à mettre en avant les potentialités de développement.

L'Algérie est représentée aux travaux de ce sommet par le Premier ministre, Noureddine Bedoui qui est arrivé, lundi à Yokohama, en qualité de représentant du chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah.