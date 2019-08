Algérie: Améliorer le climat des investissements et développer la ressource humaine à l'ordre du jour du TICAD 7

Yokohama (Japon) — La promotion des activités économiques, l'amélioration du climat des affaires et de l"investissement et le développement de la ressource humaine seront à l'ordre du jour de la 7ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 7).

Ce Sommet auquel plus de 4500 participants sont attendus, vise à mener des concertations et des débats à l'échelle internationale sur le thème du développement du continent africain et d'autres thèmes liés à la sécurité et la stabilité.

Les participants à ce Sommet œuvrent à poursuivre le renforcement du dialogue entre les deux secteurs public et privé en Afrique et le Japon ainsi que le développement de la ressource humaine en adoptant la formation puis les investissements outre le soutien aux infrastructures de qualité en améliorant les canaux de communication et la concrétisation des Objectifs du développement durable (ODD) et de l'Agenda 2063.

Au plan économique, les travaux de ce Sommet seront axés sur plusieurs thématiques, dont le renforcement et la promotion des services médicaux en assurant une couverture globale, outre l'accompagnent des pays africains pour leur permettre de bénéficier de la technologie moderne du Japon dans les domaines des sciences, de l'enseignement, de l'environnement et de la gestion des catastrophes.

Parmi les thèmes de cette rencontre figurent également la consolidation de l'instauration de la paix et la sécurité et le développent de la ressource humaine.

Selon l'ordre du jour de ce Sommet, les représentants du secteur des affaires rejoindront les débats, durant le deuxième jour, pour examiner des questions liées à la santé, l'enseignement, l'environnement et la prévention des catastrophes.

Durant la dernier jour de la Conférence, les participants échangeront les vues autour des questions de la paix et la stabilité en Afrique avant d'adopter la Déclaration finale du Sommet.

Organisée par le Japon, l'ONU, le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Commission de l'Union africaine (CUA) et la Banque mondiale, cette conférence de la TICAD 7 sera sous formes de rencontres, d'ateliers et de conférences thématiques outre des activités socioculturelles.

Outre les représentants des Etats africains, ce Sommet verra également la participation des représentants d'organisations internationales, des bailleurs de fonds, des entreprises privées et de la société civile.

L'Algérie est représentée aux travaux de ce Sommet par le Premier ministre, Noureddine Bedoui qui est arrivé, lundi à Yokohama, en qualité de représentant du Chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah.