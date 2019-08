Cote d'Ivoire: Le concours du quartier le plus propre lancé - L'équipe municipale invite toutes les couches sociales à prendre un engagement fort en vue de mettre fin à l'insalubrité.

Le maire de Man, Aboubacar Fofana, a décidé d'impliquer la population dans la propreté de la ville à travers un concours écocitoyen lancé, mardi, dans la capitale de la région du Tonkpi.

Une compétition placée sous le parrainage de Bamba Mamadou, chargé de mission à la Présidence de la République.

Pour le premier magistrat de la commune, il s'agit, à travers cette saine émulation, de sensibiliser toutes les communautés au maintien de la propreté dans la localité.

Pour y parvenir, il a décidé d'impliquer l'association des jeunes appelée Génération consciente, la direction régionale de la Salubrité et de l'Assainissement qui assure la présidence du jury ainsi que des organisations de la société civile qui s'intéressent à la protection de l'environnement.

Le parrain, Bamba Mamadou dit Momo, a indiqué que la propreté de la ville doit être l'affaire des filles et fils de Man car la question de la salubrité est cruciale et impacte la vie de tous.

« C'est pourquoi nous avons décidé de nous associer à cette belle initiative qui vise à maintenir un cadre de vie agréable au profit de nos parents.

Pour cette première édition, nous mettons à la disposition de la direction régionale de la Salubrité et de l'Assainissement la cagnotte de 1,750 million de FCfa réparti comme suit : le quartier le plus propre aura un million. Le deuxième recevra 500 000 FCfa et le troisième, 250 000 FCfa », a déclaré le parrain.

Il a, en outre, mis à la disposition des quartiers, 100 brouettes, 100 pelles et 100 râteaux.

Le secrétaire général 2 de la préfecture de Man, Bah Yao Kouakou André, a admis que l'une des choses qui frappe à Man, « c'est que la ville n'est pas propre ». C'est pourquoi, le représentant de l'exécutif salue cette initiative et appelle à un engagement de tous.

Jugeant le tableau de l'assainissement et de la salubrité à Man peu reluisant, la direction régionale de la Salubrité et de l'Assainissement a décidé de s'engager aux côtés de la mairie et de toutes les bonnes volontés pour lutter durablement contre l'insalubrité devenue endémique. Son premier responsable Jean Bedel Adon a annoncé la mise en place, dans tous les quartiers, de Comités locaux d'assainissement, de salubrité et d'hygiène, (Clash).