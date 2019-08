Ile Maurice: Période préélectorale - Le débauchage en marche

La manoeuvre du Mouvement socialiste militant (MSM) est claire comme l'eau de roche. Débaucher chez le Mouvement militant mauricien (MMM), voire le Parti mauricien social-démocrate (PMSD), pour affronter le Parti travailliste (PTr). Sinon, comment expliquer le fait qu'il affaiblit les Mauves, qui ne pêchent pas dans le même bassin que le parti soleil ?

Après l'accueil à bras ouverts fait à Kavy Ramano, Steeve Obeegadoo et Françoise Labelle, la démission de six membres du MMM est devenue effective depuis hier. Ahmad Jeewah, ancien président du parti, ainsi que des candidats désignés pour les élections générales, Viren Ramchurn, Sanjeeven Permall, Hurmila Routho et Jay Prakash Meenowah, ont fait part de leur départ du bateau mauve pour s'approcher du Sun Trust. Ils expliquent que le MMM n'a connu que des défaites et qu'il a eu beaucoup de mal à retenir ses élus du scrutin de 2014. Dans l'après-midi, c'est Govinden Vencatasami qui a annoncé son départ. Et aujourd'hui, c'est Cherylle Rayapen, un membre du comité central du parti, qui a donné sa démission.

Après ces démissions, le secrétaire du MMM, Rajesh Bhagwan, a pointé un doigt accusateur vers Pravind Jugnauth. «C'est juste une publicité de money-politics avant les élections. Si Pravind Jugnauth est aussi fort, pour quelle raison doit-il débaucher chez son adversaire ?» Toute de suite après que la nouvelle de leur démission est tombée, des rumeurs circulaient selon lesquelles Aadil Ameer Meea et un autre cadre du MMM allaient claquer la porte. «C'est totalement faux. Je présume que c'est l'oeuvre du National Security Service. Je reste au MMM», a démenti le député de Port-Louis. L'autre cadre du parti était injoignable.

D'ailleurs, depuis la fin de la semaine dernière, il y a eu des tentatives d'attirer des membres du PMSD au MSM. Plusieurs noms sont cités. Parmi eux figurent Aurore Perraud, Patrice Armance, Salim Abbas Mamode et Dan Baboo. Ils ont tous nié être en contact avec le parti orange. «J'étais à l'étranger et je ne suis rentré au pays que dimanche, je ne sais pas ce qui s'est passé en mon absence», déclare Dan Baboo.

Cette opération de débauchage donne des indications claires s'il en faut que le MSM tente de grignoter quelques sièges dans les circonscriptions urbaines où il n'a pas vraiment d'assise alors que le PTr est bien présent à Port- Louis et dans certaines villes, comme Quatre-Bornes. Le PMSD et, plus particulièrement, le MMM sont les deux autres partis qui s'appuient sur les électeurs urbains.

Donc, en affaiblissant les Mauves, Pravind Jugnauth veut avoir comme seul adversaire le PTr, tout en comptant sur des dissidents mauves et éventuellement bleus. Et si jamais il y a des défections chez ces derniers, le leader du MSM pourrait fermer définitivement la porte à Xavier-Luc-Duval. Au cas contraire, avec les dissidents du MMM et le soutien du Muvman Liberater, Pravind Jugnauth se sentira assez fort pour ne pas céder à toutes les demandes de Xavier-Luc Duval.

Le MMM s'effrite

Énième coup dur pour le MMM. Ce parti, à la veille de la célébration de ses 50 ans, est confronté, une nouvelle fois, à la défection de plusieurs de ses membres. Comme à la veille des élections de 2014, le MMM est laminé par le départ de militants, et non des moindres. Le parti est affaibli et, au train où vont les choses, il n'y restera que des proches de Paul Bérenger, notamment sa fille Joanna, son gendre Frédéric Curé et les autres, dont Rajesh Bhagwan, Ajay Gunness et Reza Uteem. Avec le départ d'Alan Ganoo, Kavy Ramano, Zouberr Joomaye, Rafick Sorefan, Joe Lesjongard, Steve Obeegadoo, Pradeep Jeeha et autres Vinay Sobrun depuis 2015, le parti a également perdu des dizaines d'agents proches de ces politiciens.

N'est-ce pas un MMM en net déclin et qui ne représente qu'un petit groupe des proches qui se présentera à la prochaine échéance électorale ? «Pas du tout», rétorque le secrétaire général du parti, Rajesh Bhagwan. «Le MMM fonctionne en collégialité et toute décision est prise au sein du Bureau politique. Tous les membres ont droit à la parole et c'est faux de dire que c'est un petit groupe seul qui prend des décisions.»

Parlant des proches de Paul Bérenger, Rajesh Bhagwan soutient que ce sont des membres des comités régionaux des différentes circonscriptions qui réclament ces candidats. «Avant de présenter un candidat, le leader du MMM parle à ces membres. Laissez-moi vous dire que Joanna Bérenger et Frédéric Curé seront élus dans leurs circonscriptions respectives. Danny Perrier a été conseillère au conseil de district de Bambous et deux fois députée à Belle-Rose-Quatre-Bornes.»

«C'est du money-politics qui est en jeu actuellement et cette opération de débauchage de la part du MSM est une honte», continue-t-il. De plus, il parle de la lâcheté de ceux qui quittent le MMM. «Quand ils étaient nommés ministres ou secrétaires parlementaires privés, le MMM était un bon parti et quand on se retrouve dans l'opposition, le parti n'est plus bon et on part ailleurs. Je leur souhaite bonne chance.»