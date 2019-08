Afrique: Initiative VisaFreeAfrica - Les Lauréats du Concours 55 Voices For Africa connus

Tous les gagnants recevront des prix en espèces, un certificat de mérite et auront la possibilité de voir leur travail publié sur le site Web de la #VisaFreeAfrica (VFA)

Avec plus de 185 inscriptions de plus de 33 pays, Shareefa Youshna Jewan de l'île Maurice a décroché le prix du concours de rédaction 55 Voices for Africa (55Voices4Africa) organisé par l'initiative #VisaFreeAfrica (VFA).

Elle est talonnée par Priscilla Takondwa Semphere et Olewuenyi Chioma Catherine en première et deuxième dauphines.

Le concours 55Voices4Africa a invité des jeunes de toute l'Afrique à partager leurs expériences sur les défis auxquels sont confrontés les voyages intra-continentaux. Les soumissions ont été reçues en anglais, français, portugais et arabe.

Sur les 55 pays d'Afrique, seuls 11 autorisent actuellement tous les ressortissants africains à voyager librement sans visa. La circulation est un problème majeur en Afrique, où il existe des milliers d'histoires inédites d'opportunités gâchées par la réglementation en matière de visas.

Ce concours de rédaction visait à faire connaître le visage de nombreux jeunes Africains qui en ont fait l'expérience en matière d'éducation, de tourisme, de santé et de travail dans de nombreux secteurs où ils pourraient prospérer.

Dans son article, Shareefa a déclaré : "À mon avis, tous les pays africains devraient imiter la politique de libéralisation des visas des Seychelles et offrir le libre accès à tous les autres pays africains.

Une hausse de la circulation suivra. La population africaine est la plus jeune de tous les continents et il est de la plus haute importance que tous les Africains aient accès à de meilleures opportunités éducatives et à des marchés du travail plus compétitifs.

D'un point de vue réaliste, l'Afrique ne se transformera pas du jour au lendemain en un continent sans visa pour ses citoyens. Comme le dit le dicton "Une habitude devient vite une seconde nature".

Il faudra peut-être un certain temps avant que les normes bureaucratiques hideuses ne s'estompent. Néanmoins, plus que jamais, la transformation en une Afrique sans visa exige d'être initiée aujourd'hui."

VFA est une campagne mondiale pour faciliter la circulation en Afrique menée par Kigali Global Shapers en partenariat avec National Aviation Services (NAS), le fournisseur de services aéronautiques qui connaît la plus forte croissance dans les marchés émergents.

Kigali Global Shapers, une communauté dont la vision est de créer une plate-forme qui s'engage avec les jeunes pour inspirer l'innovation et le changement a lancé le concours de rédaction pour sensibiliser encore plus à l'importance de la création d'une Afrique sans visa.