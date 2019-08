Congo-Kinshasa: Gouvernement - 14 membres du PPRD fêtés

C'est en présence d'une foule immense que M. Emmanuel Ramazani Shadary, le Secrétaire Permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie "PPRD", s'est donné du temps ce mardi 27 août 2019 pour présenter, devant les militantes et militants mobilisés au siège du parti, à la Gombe, les 14 nouveaux membres du Gouvernement "fils maison" issus de cette famille politique.

Avant de procéder à la présentation de quelques hauts cadres du PPRD figurant au sein de la nouvelle équipe gouvernementale, Emmanuel Ramazani Shadary a, en présence des cadres et militants, interpellé tous les camarades appelés à occuper de nouvelles fonctions au prochain Gouvernement à être au service de la population, en particulier, ainsi que de la République, en général.

Et, de ce fait, il leur demande de faire preuve d'obéissance à l'endroit du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, qui est le Président de tous les congolais.

Il s'est réjoui, par ailleurs, de l'installation effective du Sénat, de l'Assemblée Nationale, des Gouvernements Provinciaux et maintenant, vient le tour des membres de l'exécutif national, en commençant par son Premier Ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba.

En outre, dans la même perspective, il a été question, pour ce dernier, en présence de tous les partisans, de remercier les personnalités du FCC envers qui la tâche n'a pas été du tout facile pour trouver un compromis avec les négociateurs du CACH sur la répartition des fonctions ministérielles, avant d'aboutir, si heureusement, à ces résultats plausibles.

Cependant, l'heure était également venue, lui, de présenter physiquement, les 14 membres qui ont répondu aux critères exigés par le Président de la République, pour travailler avec l'actuel Premier Ministre dans la gestion de la Res publica. Le PPRD a obtenu, a-t-il rappelé, onze Ministères et trois Vice-ministères.

Il s'agit, entre autres, du Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et Garde des Sceaux ", Me Célestin TundayaKasende", de Willy Ngopos des Infrastructures et Travaux Publics et de Mme ElyséeMunembwe, Vice-Premier Ministre et Ministre du plan. Du côté des ministères d'Etat, il y a M. Willy Bakonga à l'EPSP et Clément KweteNymiBemuna du Portefeuille. Tandis que Claude Nyamugabo, lui, est passé à l'Environnement et Développement Durable.

Exhortation à la base

Shadary a invité toute la base du PPRD à tout mettre en œuvre pour soutenir, sans réserves, ni atermoiements, les filles et fils du parti en vue de leur permettre de mener à bon port, leur mission au sein de ce tout nouveau gouvernement.

Enfin, au nom de tous les camarades du parti dont les Honorables Jeanine Mabunda Lioko, Henri Mova Sakanyi, André Kimbuta Yango, Aubin Minaku Ndjalandjoko et en son nom propre, Emmanuel Ramazani n'a pas caché ses sentiments pour réitérer ses sincères félicitations à tous les heureux nominés, mais aussi, ses remerciements à l'endroit deJoseph Kabila, l'Autorité morale du parti et du FCC.