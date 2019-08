Congo-Kinshasa: Aujourd'hui à Kinshasa - IFASIC et FFJ forment les journalistes sur la couverture des procès

Dans le cadre de son projet «mentorat coaching», l'Institut Facultaire de l'Information et de la communication (IFASIC) et Freedom for journalist (FFJ), dans le cadre de son projet «Appui à la justice aux médias» organisent, mercredi et jeudi, une session de formation des étudiants de deuxième licence, troisième graduat élargie aux journalistes de Kinshasa sur la couverture des procès (chronique judiciaire). Cadre choisi : Ifasic.

Selon les termes de référence (TDR) transmis à La Prospérité, cette session répond au déficit de qualité des contenus journalistiques en lien direct avec la couverture des procès en République démocratique du Congo (RDC).

L'Ifasic a retenu comme formateur, Désiré-Israël Kazadi, Directeur de FFJ et ressortissant de cet Alma Mater et juriste de formation. Contacté, le formateur a déclaré que le module va porter sur l'Organisation et la compétence judiciaires (OCJ), sur la procédure pénale et la procédure civile.

En clair, dit-il, les participants vont apprendre les basiques du droit très présents dans leur travail quotidien.«Nous avons demandé aux participants de nous apporter leurs reportages antérieurs sur les cours et tribunaux qui serviront des cas de figure, de base d'échanges. Nous pourrions prendre des casus pour illustrer nos exemples. Ce sera une formation pratique avec un accent sur l'option participative de chacun. Il n'y aura de rapport étudiant-enseignant mais tous, nous allons apprendre », a précisé ce juriste, journaliste de formation.

Il a, en outre, précisé que pendant deux jours, outre les aspects liés aux juridictions internes de droit commun, la formation pourra élargir son programme pour toucher également les juridictions internationales.

«Nous allons survoler aussi la couverture des crimes internationaux devant les juridictions internationales comme la Cour pénale internationale, le tribunal pénal international pour le Rwanda, les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens et autres... », a souligné Kazadi, auteur de plusieurs publications dont la dernière en date est : « La Cour pénale internationale, les Etats-Unis et l'Afrique : Approche critique d'une juridiction face à l'hypocrisie des puissances et un continent partagé entre boycott et adhésion» publiée aux éditions universitaires européennes.

Le formateur, un ancien journaliste de chronique judiciaire, est plusieurs fois lauréats des prix sur la justice transitionnelle au pays et dans la sous-région. Il est auteur d'une inédite enquête sur « la question de la participation des victimes devant la Cour pénale internationale », financée à l'époque par Journalistes des droits humains (JDH), une ONG de droit canadien à la suite d'un projet qu'il avait soumis. Ayant presté au greffe de la Cour pénale internationale, à son siège basé à La Haye aux Pays-Bas, Kazadi s'est, depuis, intéressé à toute question liée à la justice internationale et, à ce jour, il fait partie de la prestigieuse Association des journalistes à la Cour pénale internationale.