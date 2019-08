Congo-Kinshasa: Saut-de-mouton !

Manifestement, l'absence du Gouvernement était devenue une sorte de faux-fuyant de plusieurs quidams, face à certains aspérités et couacs qui ont marqué, à l'instar de quelques réalisations salvatrices, la gestion de la Res publica, durant les sept derniers mois, depuis l'alternance pacifique au pouvoir intervenue le 24 janvier 2019.

Aujourd'hui, après une longue attente, certes, le nouvel Exécutif est enfin là. Il s'agit, en effet, d'une bataille gagnée par la coalition CACH-FCC, après celle de la passation du pouvoir, entre Tshisekedi et Kabila, ainsi que celle de la signature d'un accord de coalition le 29 juillet, avec l'entremise de différents négociateurs. La balle est maintenant du côté de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Ce nouveau Premier Ministre qui, au-delà de ses 78 ans, doit se triturer les cervelles et user de toute sa sagesse, afin de présenter, devant les élus nationaux, un programme qui corrobore avec la vision du Chef de l'Etat, intègre les aspirations du FCC, au regard de sa majorité parlementaire, et capable d'avaliser l'investiture de cette équipe gouvernementale composée de 66 figures.

Jeanine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, avait déjà souligné que ledit Gouvernement ne sera mis sur les fonts baptismaux que si et seulement si son projet cadre avec les attentes des députés nationaux qui, par ricochet, traduisent celles du peuple congolais qui les a mandatés. Une fois investie, ce qui, sans être devin ou astrologue, semble certain, la team Ilunga Ilunkamba devra s'évertuer à répondre aux désidératas de la population congolaise qui, d'ores et déjà, a enregistré de nombreuses promesses du Président Félix Tshisekedi. Lesquelles promesses, pour la plupart, demeurent lettre morte. Cependant, les questions de la gratuité de l'enseignement, de la tétanisation de la crise socio-économique ou encore celle de la sempiternelle insécurité dans l'Est du pays doivent être inscrites en lettre d'or dans les innombrables réalisations attendues pour ce Gouvernement et, de facto, pour le quinquennat de Tshisekedi Tshilombo.

Ces défis sont ainsi des dos d'âne qui, de fois, ralentissent ou achoppement véritablement, le bon déroulement du véhicule qui est le Congo vers son développement. Ce qui revient à dire qu'ils doivent être ratissés ou dévier, à travers des sauts-de mouton, s'il faut se référer à cette innovation infrastructurelle de l'actuel Chef de l'Etat. Les acteurs ainsi nommés doivent mettre leurs expertises et compétences en jeu pour permettre à la RD. Congo de rompre avec le paradoxe d'un pays extrêmement riche avec une population extrêmement pauvre. Laquelle antinomie colle la nation depuis 1960, l'année de son indépendance. A point nommé, Félix Tshisekedi, Ilunga Ilunkamba ainsi que tous les différents protagonistes qui constituent le présent régime doivent saisir la balle au bond puisqu'ils ont la chance de rester dans les annales, en redorant l'image du pays de Lumumba ternie par les guerres, les antivaleurs et la paupérisation de sa population.