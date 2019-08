Congo-Kinshasa: Un Gouvernement de toutes les surprises et de tous les enjeux

Finalement composée de 66 membres, soit un de plus que ce qui était initialement prévu entre les plateformes membres de la coalition au pouvoir, le gouvernement de la République dirigé par Ilunga Ilunkamba est désormais connu du grand public.

Dans les premières heures du lundi 26 août 2019, le porte-parole du Chef de l'Etat a nommément cité les membres du premier exécutif de Félix Tshisekedi qui a apposé sa signature sur l'ordonnance les nommant, avant de s'envoler pour le Japon où il va participer pour la première fois à la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD). Le défi de la rupture n'est peut-être pas d'actualité dans cette nouvelle équipe gouvernementale, mais plusieurs autres sont attendus notamment, sur les secteurs de la santé, l'éducation, l'économie dans l'optique de la lutte contre la pauvreté en RDC.

En fait, l'un des plus grands défis de ce gouvernement est la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui sévit dans le pays depuis plus d'une année et qui a causé déjà près de 2 000 morts. Cadre de l'UDPS, le docteur André Eteni Longondo a été nommé ministre de la Santé. Il aura notamment la charge, au nom du gouvernement et en collaboration avec le secrétariat technique piloté par le docteur Jean Jacques Muyembe, de trouver le financement pour le quatrième plan de riposte contre la maladie.

Le peuple congolais garde aussi en vue la mise en route de la gratuité de l'enseignement de base en RDC dont certains parents doutent encore de la faisabilité à quelques jours de la rentrée scolaire. Il faudra mobiliser environ 2,5 milliards USD cette année pour payer les enseignants et construire de nouvelles salles de classe. Lourde charge donc pour celui qui assume désormais les fonctions de Ministre d'Etat en charge de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga.

Sans oublier le défi sécuritaire qui constitue une urgence. Dans ce secteur, Gilbert Kankonde, un proche de Félix Tshisekedi, a été nommé Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

Pas d'ouverture

Politiquement, ce gouvernement revêt plusieurs surprises. Récompense, chance, glissement et blackboulage émaillent donc cette armature animée par Sylvestre Ilunga, et conçue sous la bénédiction de Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, respectivement ancien et actuel Présidents de la République, et responsables numéro un des plateformes FCC et CACH.

Parlant de ces deux grands groupes politiques d'où émanent cette pléthore d'individus, aucun «intrus» n'a pu prendre place au festin. Comme qui dirait, les linges propres se portent en famille.

Ce gouvernement est composé de 5 premiers vice-ministres, 10 Ministres d'Etat, 31 ministres, 3 ministres délégués et 17 vice-ministres. Le Premier ministre a laissé entendre que 76,9% des personnalités choisies n'ont jamais participé auparavant à un gouvernement. Et selon lui, c'est la principale innovation. Ce renouvellement reste toutefois partiel. Plusieurs anciens ministres de Joseph Kabila figurent dans l'équipe à des postes importants tels que Steve Mbikayi, ancien ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire désormais à l'Action humanitaire, Aimé Ngoy Mukena qui reprend la Défense.

Gouvernement pour le genre et la jeunesse

Le gouvernement comprend 83 % d'hommes et 17 % de femmes. Ce pourcentage est encore faible, note le Premier ministre, mais il faut le pondérer par l'importance des portefeuilles qui ont été attribués aux femmes. "Ainsi, nous avons une dame vice-première ministre, ministre du plan et une dame ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères", a-t-il signifié. Deux autres femmes sont ministres d'Etat.

12 femmes font partie de ce premier Gouvernement de Félix Tshisekedi notamment, Elysée Munembwe nommée Vice-premier ministre et ministre du Plan, Néné Nkulu nommée Ministre d'Etat de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, Acacia Badumbola Mbongo nommée Ministre de l'Economie Nationale et Yollande Ebongo nommée Ministre de la Fonction Publique.

Il y a également quelques jeunes à l'instar de Germain Kambinga, Yves Bonkulu, Eraston Kambale, Félix Momat et Papy Pungu.

Les recalés

Dans ce même gouvernement, il ne figure pas les noms de nombreuses personnalités qui étaient pressenties au départ, que ce soit ceux faisant partie du CACH comme du FCC. Emmanuel Shadary, Didier Etumba ou Néhémie Mwilanya sont out autant qu'Adam Bombole qui a vigoureusement soutenu Félix Tshisekedi ces derniers temps. Exit également les personnalités considérées comme traîtres à l'UDPS comme Bruno Tshibala ou des figures hostiles au nouveau président du parti présidentiel, comme Jacquemain Shabani.

Rétropédalage inutile

Cependant, aucun des ex membres de la plateforme de l'opposition LAMUKA qui avaient soutenu Félix Tshisekedi, avant ou après qu'il accède au pouvoir, ne figure dans ce gouvernement. Non plus Mbusa Nyamwisi qui s'est rallié à Tshisekedi après son accession au pouvoir, Delly Sesanga secrétaire général d'Ensemble pour le changement et Claudel Lubaya qui s'était aussi rangé aux côtés de Félix Tshisekedi au détriment de Martin Fayulu. Malgré leur rétropédalage qui n'a pas payé, en tout cas pour le moment, ils ont tout de même adressés des félicitations aux nouveaux membres de l'exécutif.

Les téméraires

Alors que le Chef de l'Etat avait souhaité voir de nouvelles têtes faire partie de son premier gouvernement, ce qui a majoritairement été le cas, il y a des personnalités qui pour leur témérité, leur poids politique, leur acharnement ou en tant que dernière pièce de rechange, s'y sont maintenus. Il s'agit de l'ex-patron du Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD) qui conserve son ministère, la Décentralisation et les Réformes institutionnelles. Mais aussi Jean- Lucien Bussa au Commerce extérieur. Les ministres Aimé Ngoy Mukena, Steve Mbikayi et Thomas Luhaka, quant à eux, n'ont plus gardé les mêmes ministères.

Bahati au milieu de nulle part

Se considérant toujours comme membre de la Majorité parlementaire, Modeste Bahati de l'AFDC-A a décidément tout raté. Alors que la Primature et la présidence du Sénat lui avaient déjà échappé, Bahati, ni aucun parti de son regroupement politique n'a été pris en compte dans ce nouveau gouvernement qui ne lui a laissé aucune marge de manœuvre. A la place, quelques cadres qu'il considère comme frondeurs de sa plateforme ont eux été nommés dont Néné Nkulu et Steve Mbikayi. Modeste qu'il est, Bahati déclaré que "ceux et celles qui sont nommés sont des congolais. Je les félicite et attends d'eux un bon travail pour l'intérêt du peuple congolais".