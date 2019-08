Sénégal: CAN 2019 - Après la finale perdue, Amdy Faye charge les dirigeants du football

Les Sénégalais ne comptent pas oublier de si tôt la défaite des Lions à la CAN 2019. C'est un revers qui a fait mal et qui a déchaîné les passions. Amdy Faye, ex international sénégalais ne manque aucune occasion d'analyser les contours de cette finale perdue.

Après avoir ouvertement critiqué Aliou Cissé, Amdy Faye indexe le manque d'ambition des dirigeants du football sénégalais. A en croire ses propos, les décideurs sont minimalistes dans les objectifs assignés.

« On n'a pas atteint notre objectif parce qu'on a déjà participé à une finale de coupe d'Afrique. C'est le ministre qui avait dit qu'il ne parle pas de finale, mais plutôt de gagner la coupe. Donc quand je l'ai entendu dernièrement dire qu'il est content jusqu'à renouveler le contrat d'Aliou Cissé, je me suis demandé où on va », a-t-il déclaré avec véhémence.

Pour Faye, avec génération incarnée par Sadio Mané, le Sénégal doit se montrer beaucoup plus ambitieux.

« Pour moi ceux qui gèrent le football sénégalais du ministre jusqu'à la FSF, ils manquent d'ambition, c'est-à-dire la gagne. Aujourd'hui tu as une génération comme celle-là et on nous dit l'objectif, c'est la finale. Moi, je ne suis pas d'accord, on ne joue pas une finale ça se gagne », a-t-il conclu.