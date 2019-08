Nigeria: Emmanuel Emenike - Le Nigérian en discussion avec un club belge

Libre de tout contrat, l'attaquant nigérian Emmanuel Emenike pourrait finalement rejoindre la Belgique. L'ancien joueur de West Ham serait dans le viseur KVC Westerlo.

Selon les informations de nos confrères de walfoot, un rendez-vous aurait eu lieu ce mardi entre le club belge et le joueur. L'occasion de prendre connaissance des exigences du Super Eagle. KVC Westerlo annonce, en effet, ce mardi qu'Emmanuel Emenike est en discussions avec le club et que « dans l'attente d'un éventuel accord entre les deux parties, le Nigérian s'entraîne en Campine ».

S'il a passé la majeure partie de sa carrière professionnelle en Turquie et en Grèce, le Nigérian est aussi passé par la Premier League. Emmanuel Emenike avait été prêté six mois à West Ham, en deuxième partie de saison 2015-2016, et avait disputé 13 rencontres de championnat avec les Hammers. Il n'a toutefois plus joué de match officiel depuis plus d'un an et la fin de son contrat avec l'Olympiakos.