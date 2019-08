Algérie: Benmessaoud examine avec son homologue malienne la coopération bilatérale

Alger — Le ministre du Tourisme et de l'artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a examiné, mardi à Alger, avec son homologue malienne, Mme. Nina Walet Intalou, les voies et moyens de promouvoir les relations de coopération entre les deux pays, à travers l'échange d'expériences et d'expertise, notamment dans le domaine du tourisme et de l'artisanat.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cet entretien, la ministre malienne a salué "les relations excellentes qui lient les deux pays dans divers domaines, notamment dans le domaine du tourisme et de l'artisanat", appelant à "accorder davantage d'intérêt à secteur, en développement constant, en vue d'en faire une source de richesses".

"L'Algérie a toujours était aux côtés du Mali, en lui apportant aide et assistance, en témoigne l'accès d'étudiants et de fonctionnaires maliens à des bourses et à des formation dans ce domaine", a poursuivi la ministre malienne.

Mettant en avant l'importance pour les deux pays de poursuivre l'échange d'expériences et d'expertises, Mme. Nina Walet Intalou a invité M. Benmessaoud et tous les opérateurs dans le domaine du Tourisme et de l'artisanat à visiter le Mali".

Pour sa part, M. Benmessaoud a qualifié les relations entre les deux pays de "bonnes et fructueuses", affichant son attachement à "redonner ses lettres de noblesse à l'artisanat", en favorisant l'échange d'expériences et d'expertises entre les deux pays, d'autant, a-t-il dit, que l'Algérie "compte une expérience avérée dans ce domaine, et œuvre, sans cesse, à s'adapter aux normes internationales, ce qui l'habilite à accompagner le Mali dans ce secteur".

Le ministre a plaidé, en outre, pour la consolidation de la coopération entre les deux pays, à la faveur de l'échange de visites pour la promotion du patrimoine touristique des deux pays, insistant sur l'importance de créer une nouvelle dynamique entre les artisans et de développer les voies de partenariat et de coopération, à travers l'organisation d'expositions".

La ministre malienne du Tourisme et de l'artisanat visitera ultérieurement une exposition organisée à l'Agence nationale de l'artisanat, au Centre de Thalassothérapie de Sidi-Fredj et au Parc archéologique de Tipasa.