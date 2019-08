Congo-Brazzaville: Au cœur d'une vallée productrice de richesse - Eco-Oil Energie joue sa partition face aux défis du développement

Les potentialités offertes par la nature au Congo lui ouvrent en permanence la voie à des perspectives d'atteindre, à tout endroit du territoire, une santé économique à même de l'inscrire sur des générations, dans l'axe d'une croissance soutenue et du développement.

C'est au cœur de la Bouenza, grenier du Congo que Wilfrid Etoka a posé ses pieds, pour s'offrir les terres à l'extrême fertilité de Kayes, à la lisière de la vallée du Niari. Ici, a été implantée Eco-Oil Energie, un modèle de diversification de l'économie.

Inaugurée le 16 août 2016 par le président de la République Denis Sassou N'Guesso, dans la foulée de la célébration du 56e anniversaire de la fête de l'indépendance dans le département de la Bouenza, Eco-Oil Energie étale ses activités sur une superficie de 30 000 hectares de terres cultivées, qui lui permettent de globaliser l'ensemble des récoltes, pour un fonctionnement optimal de son usine. De ces terres bénies par la nature, sur lesquelles la moindre graine jetée est une richesse à récolter, maïs et arachide poussent allègrement. Le soja et le tournesol qui y ont été expérimentés feront leur apparition pour faire d'Eco-Oil Energie une marque exclusivement locale, dans des cycles des plants culturaux qui éviteront les importations, la monoculture ainsi que l'appauvrissement des sols.

Dans sa particularité, Eco-Oil Energie exploite un site qui se structure en deux ensembles. La partie conditionnement des huiles et des jus de fruits et celle de la structuration des produits agricoles avant raffinage. L'usine vient d'acquérir du matériel flambant neuf qui manquait pour son fonctionnement effectif, et pourrait s'appuyer sur cette jeunesse travailleuse de la Bouenza. La phase de conditionnement des produits agricoles réglée, suivra celle de l'installation de la raffinerie complète qui sera à même de traiter différentes filières végétales.

Cela ne saura tarder. L'ensemble du matériel ayant été réceptionné, l'usine présente une capacité de production de 3000 bouteilles par heure, avec un premier stock de 160.000 litres qui seront mis sur le marché. Avec l'appui de ses partenaires, notamment le Programme d'appui au développement de l'agriculture commerciale (PDAC) et le ministère de l'Agriculture, l'usine atteindra toute sa splendeur au cours du premier trimestre 2020. Le réaménagement des magasins étant dans sa phase de finition, des quantités importantes d'huile de palme, d'huile végétale et d'huile de soja, feront le bonheur des ménages et iront défier les marchés de la sous-région.

À trente kilomètres de Kayes, l'œil chercheur de Wilfrid Etoka a été accroché par l'historique station fruitière de Loudima à laquelle le PDG a décidé de redonner vie. Un site aux enjeux déterminants pour les activités d'Eco-Oil. Sur une superficie de 800 hectares, la totalité des parcelles abritant la station fruitière a été recréée, soutenues par une pépinière de 15 hectares. Safous, mangues et autres variétés attendent leur première récolte en novembre prochain. Sur un espace de 3000 hectares seront régénérés de nouveaux plants de deux à trois mètres, pour faire de ce vaste panier à fruits le site le plus exportateur.

Eco-Oil Energie entend ainsi par ses exploitations se placer comme fleuron de l'agro-industrie au Congo, dans la bataille de la relance de l'économie par la diversification et le travail acharné. La merveilleuse fertilité des terres de la vallée du Niari et l'engouement de ses populations au travail sont des atouts qui font que le PDG Wilfrid Etoka dorme tranquille. Au bout de ses rêves, la réalité illumine ses jours, pour accompagner la marche vers le développement.