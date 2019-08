Congo-Brazzaville: Urbanisation - Des cadres outillés au projet Durquap

Les membres des organisations en ingénierie sociale et management territorial ont été formés, il y a quelques jours, dans le cadre de la maîtrise d'œuvre sociale des plans du projet de restructuration des quartiers précaires (Durquap) de la ville océane.

Le Durquap est un projet du gouvernement congolais appuyé par la Banque mondiale pour accompagner et améliorer les cités des deux grandes villes du pays Brazzaville et Pointe-Noire.

A Pointe-Noire, le projet concerne les quartiers Tchiniambi dans le quatrième arrondissement Loandjili et Mboukou dans le troisième arrondissement Tié-Tié. Dans ces quartiers, les problèmes de voirie, d'eau, d'électricité, d'aménagement d'ouvrage anti-érosion et autres seront réglés. Il sera aussi pris en compte le drainage, la protection de l'environnement, la construction des centres commerciaux, sanitaires et scolaires et autres infrastructures municipales. Mais avant le lancement des activités phares du projet, en l'occurrence l'aménagement des voiries et la construction des ouvrages d'assainissement dans les quartiers ciblés, la coordination a pensé organiser une formation afin de permettre aux cadres et responsables des structures impliquées dans le projet de renforcer leurs capacités dans le cadre de la maîtrise d'œuvre sociale des plans dudit projet.

La formation a été animée par M.Mamadou Diop, expert de la Banque mondiale et de M. Ba Houlata, expert en la matière. Elle a permis aux participants et aux acteurs des quartiers Tchiniambi et Mboukou, notamment les membres des organisations en ingénierie sociale et management territorial, d'enrichir non seulement leurs connaissances mais également d'être au même niveau de compréhension. Notons que cette activité s'est déroulée sous la coordination de Pascal Tchivongo, point focal de Pointe-Noire et représentant du député-maire. A la fin de la formation, tous les participants ont reçu des certificats.