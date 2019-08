Afrique: Jeux africains Rabat 2019 - Le Congo très loin du top dix

Avec trois médailles dont une d'argent et deux de bronze, le Congo occupe actuellement le 23e rang au classement général des 12e Jeux africains dominé par le trio Egypte-Afrique du sud et Maroc.

Les Congolais pourraient profiter des derniers instants des Jeux africains pour soigner le nombre de leurs médailles pour ainsi améliorer leur classement. Sixièmes au derniers jeux à Brazzaville, les Diables rouges ne rééditeront pas cet exploit. Mais à défaut d'intégrer le top dix, ils ont lutté pour ne pas rentrer bredouille à la maison.

Le 26 août, le karaté a donné au Congo sa première médaille d'argent au kumité par équipe dames, laquelle a perdu la finale devant celle du Maroc. Le 25 août, la même discipline avait augmenté le nombre de médailles de bronze à deux grâce à Fatoumata Diabaté Pembé dans la catégorie des moins de 50 kg. La Congolaise a battu la Kenyane Cathrine Mbithe NGea 6-2 lors des repêchages. Les hommes qui avaient brillé lors des derniers jeux n'ont cette fois pas été à la hauteur. Rappelons que toute première médaille de la délégation congolaise a été obtenue par l'équipe masculine de tennis de table, classée quatrième après avoir perdu la petite finale le 23 août. Dans cette discipline même les troisièmes et quatrièmes sont respectivement récompensés d'une médaille de bronze. Les Diables rouges ont été éliminés en demi-finale par le Nigeria trois sets à zéro puis ont perdu le match de classement contre la Tunisie deux sets à trois.

L'Egypte domine le classement général avec 119 médailles dont 37 en or, 53 en argent et 29 en bronze. L'Afrique du Sud occupe le deuxième rang avec 56 médailles dont 25 en or, 17 en argent et 14 en bronze.

Le Maroc complète le podium avec 68 médailles dont 22 en or, 19 en argent et 27 en bronze devant l'Algérie, le Nigeria, la Tunisie, Madagascar, Iles Maurice, la Côte d'Ivoire et le Kenya.

Le Congo se classe 23e devant le Mali, Lesotho, Ghana, l'Angola, la République démocratique du Congo, le Rwanda, Burkina Faso, Tchad, Bénin , Djibouti, la Mozambique et la Zambie.