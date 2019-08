Congo-Brazzaville: Festival international d'expression féminine - La 8e édition se tiendra dans la ville océane

Organisé par Issima Promotion culturelle et artistique que dirige la comédienne Germaine Ololo, ce festival qui aura lieu du 11 au 15 sepembre soutient et accompagne la femme dans l'exercice de son art, suscite l'émergence des femmes et leur leadership dans les programmes de développement culturel.

Au cours de ce festival, des spectacles de musique, de théâtre, de danse et de slam seront livrés par des artistes féminins qui excellent dans leurs différents domaines. Le Festival international d'expression féminine (Fief) sera aussi un rendez-vous du savoir et de la connaissance au féminin avec le forum international des femmes leaders sans oublier la soirée du partenaire et de la berceuse. Afin de mettre en relief les talents artistiques en veilleuse dans les différents arrondissements de la ville, un concours intercommunal de conte et de sape sera organisé. Il couronnera les jeunes talents prometteurs.

Le Fief forme les acteurs culturels à travers les séminaires et ateliers pour un vrai développement de talents, et promeut les valeurs culturelles positives africaines d'expression féminine (beauté, mode... ) ainsi que la lutte contre la dépravation des mœurs et l'utilisation de la femme comme objet de décoration artistique. Les lectures publiques, l'exposition des œuvres littéraires, des créations artisanales et l'esprit entrepreneurial de la femme édifieront à coup sûr le public sur le savoir-faire féminin. Signalons que durant les cinq jours du festival, des formations et des ateliers en marketing digital et en maquillage ciné auront également lieu.