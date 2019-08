Congo-Kinshasa: Coopération et développement - La RDC présente à la 7e édition de Ticad à Tokyo

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, participe à la septième édition de la Conférence internationale sur le développement de l'Afrique de Tokyo ou Tokyo international Conference on African Development (Ticad) qui se tient dans la ville japonaise de Yokohama située au sud de Tokyo. C'est le mardi 27 août que le chef d'Etat congolais est arrivé en terre japonaise.

Dans la suite présidentielle, l'on note la présence, entre autres, des directeurs généraux de la Société nationale d'électricité, de l'Agence nationale pour la promotion des investissements et celui de l'Institut national de préparation professionnelle. Ce qui prouve à suffisance que la recherche d'appuis aux différents secteurs d'activités que représentent ces responsables occuperont une place de choix dans les discussions qu'aura à amorcer la délégation congolaise avec les décideurs présents à ce grand forum mondial.

Pour Félix Tshisekedi, il s'agit de décliner les priorités de la RDC en vue d'espérer un appui conséquent dans le cadre d'un partenariat solide à tisser avec le gouvernement japonais. Du renforcement des capacités dans différents secteurs aux dons non remboursables (près de 50 millions de dollars par projet et par pays) via des entreprises japonaises, il en sera question dans le discours qu'aura à développer la délégation congolaise. Le tout marqué par le souci de rendre la RDC à nouveau éligible aux prêts concessionnels ; financements dont la hauteur est illimitée et au taux d'intérêts à moins de 0.1%. Exclue pour insolvabilité de ce financement, la RDC entend renégocier son retour dans cette sphère financière en faisant amende honorable.

Ce qui est sûr est que la voie est déjà balisée pour que le pays soit de nouveau éligible à ce financement, d'autant plus que le gouvernement japonais a pu, il y a quelques mois, donner quelques garanties à la RDC concernant la réhabilitation du Port de Matadi, de la clinique kinoise mais surtout de la turbine G24 de la centrale Inga 2 pour la stabilisation du courant électrique dans la ville de Kinshasa et dans le grand Katanga. Bien plus, les récentes visites en RDC de Nobuko Kayashima (vice-présidente de l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica) chargée de la Ticad ainsi que celle du président de la Jica, Shinichi Kitaoka, ont posé les bases du retour de la RDC dans le giron de la Ticad. Ajoutez à cela l'ensemble des programmes de coopération de la Jica en RDC, précisément à Kinshasa et à Matadi, qui ne peut que plaider pour la continuation du partenariat RDC-Japon. En effet, le pays du soleil levant intervient en RDC par le biais de la Jica qui exécute l'aide publique pour le développement du gouvernement japonais en RDC.

Des sources de la présidence de la République, il ressort que Félix Tshisekedi aura à rencontrer, au cours de son séjour nippon, le Premier ministre japonais, les entrepreneurs et les grands groupes commerciaux. C'est la toute première fois qu'un président de la RDC participe à ces assises qui visent à créer des partenariats solides avec les pays africains pour ainsi développer les échanges dans différents secteurs.