Angola: Exposition au centre culturel Brésil/Angola

Luanda — Une exposition de l'artiste brésilien, Klaus Novais, sera patente, à Luanda, du 29 août au 29 septembre 2019, au Centre culturel Brésil/Angola.

Intitulée « É de lá » , c'est-à-dire « Il est de la bas », l'exposition préparée durant deux ans, comprend 50 œuvres, dont le principal acteur est un jeune angolais esclave en Amérique latine.

Les couleurs, danses, paysages et personnage d'Angola et de la diaspora des peuples africains forment les peintures et dessins de cette exposition.

S'exprimant dans une conférence de presse sur le lancement, Klaus Novais a affirmé que l'exposition, privilégiant également les couleurs et les éléments de grand contenu symbolique, utilisait divers matériels, tels que toile, carton et filtre de café, inspirés dans le style figuratif du propre et dans la réalité distincte.