Congo-Kinshasa: Non représenté dans le nouvel exécutif - Sylvestre Ilunga promet une solution rapide pour le Nord Ubangi

Il est parfois difficile de satisfaire tout le monde à la fois. Dans l'ossature du nouveau gouvernement de la République publié le lundi 26 août 2019, deux provinces ne sont pas représentées. Il s'agit du Bas-Uélé et du Nord-Ubangi dont aucun membre ne figure dans l'équipe gouvernementale pilotée par Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Face à cela, une délégation d'élus et de notabilités de la province du Nord Ubangi, conduite par le Gouverneur de province Izato Nzege Koloke a été reçue ce mardi 27 août 2019 par le Premier ministre. La question de la non-représentativité de la province du Nord Ubangi dans le gouvernement a été au centre de cet entretien. Au sortir de cet échange, le Gouverneur de la province du Nord Ubangi a tenu à rassurer et à apaiser ses administrés, après les assurances du Premier Ministre sur la résolution rapide de cette question.

"Le Premier ministre a rassuré que dès le retour du Président de la République, tout va être résolu, la province du Nord Ubangi aura bel et bien son représentant dans le gouvernement de coalition qui est le sien", a déclaré le gouverneur à la fin de la rencontre.

Ces représentants de province ont quitté les loges du Premier ministre plus soulagés qu'ils y étaient venus. Ainsi, l'ont-ils remercié "pour sa disponibilité et sa promptitude à nous recevoir. Nous sommes venus ici un échantillon des élus et notabilités de la province du Nord Ubangi. C'était au sujet de la non-représentativité de la province du Nord Ubangi dans le gouvernement qui est le sien".

Le gouverneur Izato Nzege a profité de l'occasion pour demander aux populations dont il a la charge de faire confiance au Premier ministre ainsi qu'au Président de la République que les filles et les fils du Nord Ubangi ne sont pas oubliés et dans les jours qui viennent, "Le mal sera résolu", affirme-t-il, d'un ton plutôt rassurant. "Nous avons eu une oreille attentive aux doléances de nos populations et nous pouvons maintenant garantir que le Premier ministre a rassuré les élus que nous sommes et les notabilités qui sont avec nous, que le problème sera résolu et donc nous demandons à tout le monde de garder la patience".

Ces élus ont, dans le même ordre d'idées, déposer un mémo qui reprenait de manière globale le malaise qui persistait au sein des populations de ce coin de la République.

Il sied de rappeler que l'avant dernière mouture du gouvernement présentée au chef de l'Etat n'avait pas reçu son aval le samedi dernier, bien qu'étant heureux du travail abattu. Il fallait, pour Félix Tshisekedi, d'effectuer deux réglages. Le premier concernant la représentativité de toutes les provinces de la République Démocratique du Congo et le deuxième réajustement concernait la prise en compte des personnes vivant avec handicap.

Il y avait, en effet, trois provinces qui n'étaient pas représentées dans ladite mouture.

Ce nouveau gouvernement comporte 66 membres qui attendent d'être investis au niveau de l'Assemblée nationale dans les prochains jours. Un discours-programme est attendu et devra répondre aux aspirations du peuple congolais qui n'attend pas plus de ce gouvernement que l'amélioration de son bien-être.