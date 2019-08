Cote d'Ivoire: Assassinat de la secrétaire de Ste Cécile du Vallon - Le présumé meurtrier a déjà visité le curé de St Jacques

Arrêté à son domicile à Abobo N'dotré, Niamké Tchi Heiman Anderson, le présumé meurtrier de Brou N'Guessan Faustine, a également été entendu par le père Augustin Obrou, chargé de communication de l'archidiocèse d'Abidjan.

Il a confié au prêtre qu'il ne sait pas ce qui l'a poussé à commettre ce crime atroce. Il a aussi fait ce commentaire qui n'a pas laissé le prêtre insensible: « Quand je me suis présenté, il m'a reconnu.

Il a dit mon nom et ajouté qu'il est déjà venu me voir au bureau de la communication au Plateau, et ensuite à la paroisse Saint-Jacques. J'ai eu froid dans le dos », a expliqué Augustin Obrou, qui lui a posé cette question : « Vous auriez pu me tuer, moi aussi ?

Il a dit non. Je lui ai répondu que je ne crois pas, mais j'estime que c'est parce qu'il n'a pas eu l'occasion », a souligné le prêtre, en indiquant que Niamké Tchi est quelqu'un qui avait certainement l'habitude de tuer et cette fois, il est arrivé dans une église et Dieu n'a pas permis qu'il continue sa course.

Face à cette situation, « les mesures sont en train d'être prises à Sainte Cécile. Pour entrer dans l'Eglise, il y a désormais la sécurité », a expliqué l'Abbé Augustin.

Dans les autres paroisses, les prêtres étant en vacances, à la rentrée pastorale, des mesures sécuritaires seront également appliquées.