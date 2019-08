Sénégal: Biens et services de loisirs - Les prix ont baissé de 7,6% au 2ème trimestre 2019

Les prix des biens et services de « loisirs et culture » ont enregistré une baisse de 7,6% en comparaison au trimestre précédent.

«Cette évolution fait suite à celle des prix des forfaits et circuits touristiques composites (-3,5%) et des papeteries et imprimés divers (-7,4%).

Comparés à leur niveau du trimestre correspondant en 2018, ils ont diminué de 5,4%, en rapport avec le repli des prix des papeteries et des imprimés divers (-7,5%), des livres scolaires et autres livres (-1,9%) et des services culturels, récréatifs et sportifs (-4,7%). Sur les six premiers mois de 2019, ils se sont réduits de 1,4%.

La contribution de la fonction à l'évolution d'ensemble s'est établie à +34,1% », renseigne l'Agence nationale de la statistique et de la démographie(Ansd) dans sa « Note d'analyse de l'indice harmonisé des prix à la consommation » pour le deuxième trimestre 2019.

Pendant cette même période, l'Ansd observe que les prix des « articles d'habillement et chaussures » ont baissé de 2,5% par rapport au trimestre précédent, en rapport avec la diminution des prix des vêtements de dessus d'homme (-13,0%) et des sous-vêtements d'hommes (-10,5%).

En comparaison au trimestre correspondant en 2019, ils ont fléchi de 2,4%, sous l'effet de la réduction des prix des vêtements de dessus d'homme (-13,8%), des chaussures de femme (-6,3%) et des chaussures d'enfants (-2,5%).

Le rapport des prix moyens des six premiers mois de 2019 sur ceux de 2018 s'est établi à -1,3%. La fonction a contribué à hauteur de +17,8% à l'évolution d'ensemble.

Les prix des services de « restaurants et hôtels » ont également connu une baisse de 1,5% au deuxième trimestre 2019, en raison de la réduction des prix des services des cantines (-2,8%) et des restaurants, cafés et établissements similaires (-1,5%).

En variation annuelle, ils se sont contractés de 0,7%, en liaison avec la progression des prix des services des restaurants, cafés et établissements similaires (-0,7%) et des cantines (-2,8%).

Sur les six premiers mois de 2019 comparés à ceux de 2018, ils sont restés inchangés. La contribution de la fonction à l'évolution d'ensemble est de 7,8%.