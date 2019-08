Ile Maurice: Entrepreneuriat - Intéresser des Mauriciens à investir dans l'immobilier étranger

Le marché de l'immobilier évolue. Plusieurs Mauriciens achètent des studios ou des appartements pour leur utilisation personnelle ou pour la location. Dubai Property World leur offre des facilités leur permettant d'acquérir des biens à Dubaï.

«Cinq à six projets immobiliers ont déjà été vendus ; les villas Roberto Cavalli, Bella Vista, Amora, Loreto, entre autres. Nous évoluons très vite sur le marché mauricien. Même des Français et des Sud-Africains nous approchent à Maurice», explique Trishna Balgobin, le Chief Executive Officer du Groupe Balgobin.

En partenariat avec MAG Residence, ce dernier est présent à Dubaï depuis trois ans pour des projets immobiliers. Le marché visé implique des professionnels de Maurice qui veulent avoir une ouverture à l'international pour développer un réseau qui les aidera dans leurs affaires ou dans leur métier de tous les jours. Un de leurs best sellers auprès de la communauté des golfeurs et des hommes d'affaires mauriciens comprend des appartements sur le parcours de golf Trump à Dubaï. Par ailleurs, il s'en trouve aussi ceux qui achètent studios et appartements pour les louer.

«J'encourage les Mauriciens à faire un investissement foncier qui peut commencer par la somme de Rs 3,5 millions pour un studio dans le centre de Dubaï. Certains de mes clients sont très jeunes et disposent déjà d'un impressionnant portfolio dans l'immobilier. C'est un investissement payant à long terme», déclare-t-il.

Projet future

Comme les projets sont fructueux, Trishna Balgobin lance à Meydan avec son partenaire le projet Mag City qui, à côté du champ de courses de Meydan, se trouve à quelques minutes du Dubai Mall, du Burj Khalifa, l'immeuble le plus haut du monde, et Sheikh Zayed Road. Ce projet, que Trishna Balgobin lance en hommage à son père, implique des studios meublés à partir de Rs 5,5 millions et des appartements de Rs 9 millions, avec facilités de paiement de dix ans uniquement aux Mauriciens. Le projet est financé par un milliardaire arabe.

«Le dépôt est de 5 % à 10 %. C'est ce qui attire nos acheteurs de Maurice. La première partie des bâtiments sera complétée en décembre, les autres parties en janvier et en juin de l'année prochaine.»

Le pôle immobilier du groupe Balgobin à Maurice comprend une dizaine d'employés et Trishna Balgobin s'occupe personnellement du développement du bureau avec son réseau de collaborateurs de Dubaï. Une équipe travaille avec les clients. Lors du premier dépôt, le client est suivi par un gestionnaire. Le marketing est de plus effectué à travers des mails et les réseaux sociaux.

Trishna Balgobin a suivi les traces de son grand-père qui était dans l'immobilier. «La chance était de disposer d'un bon réseau au Moyen-Orient et en Europe grâce à mes amis de l'université.» En outre, le groupe est également engagé dans l'agroalimentaire et la restauration. Il est sur les marchés de la Jordanie, à Oman, au Qatar et dans des pays africains.

Son message aux jeunes hommes d'affaires et aux gens de tous bords est «quand on veut, on peut. Il ne faut jamais baisser les bras». L'investissement implique des risques mais dans un problème, il y a toujours de l'opportunité.

D'autre part, le CEO du groupe estime que la politique est vitale mais que le moteur de croissance d'un pays c'est les hommes d'affaires. Sans eux, le pays ne pourra jamais progresser rapidement. Il y a beaucoup de compétences localement et il faut fédérer toute une jeunesse encadrée autour de l'expérience. Ils peuvent ainsi progresser et faire la fierté de Maurice.