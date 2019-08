Maroc: Fin de parcours pour le Onze féminin

Le Sept national balise son chemin pour le dernier carré

La sélection féminine marocaine U20 a été éliminée, mardi à Salé, du tournoi de football des 12è Jeux africains, après sa défaite (1-3) en demi-finale face au Cameroun.

Le premier but de la rencontre, disputée au stade Boubker Aamar, a été inscrit par Safia Bouftine à la 60è minute de jeu, avant que la Camerounaise Alexandra Takounda n'égalise pour les siennes trois minutes plus tard. Durant les prolongations, la sélection camerounaise a marqué deux buts grâce à Aboudi Jennifer et Takounda qui a inscrit son deuxième but personnel et le troisième du Cameroun. Pour la médaille de bronze, l'équipe nationale féminine U20 affrontera son homologue algérienne, tandis que le Cameroun et le Nigeria se disputeront l'or.

Au tournoi de handball, l'équipe marocaine masculine a réussi à se qualifier pour les demi-finales suite à sa victoire 26 à 23 après prolongations, aux dépens de la RD Congo lundi au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca.

Les éléments du Sept marocain, contraints au nul par les Congolais (22-22) au temps réglementaire, sont allés jusqu'aux prolongations pour poinçonner leur billet du dernier carré.

Sur leur chemin pour la finale, les Marocains devaient en découdre avec les Angolais, larges vainqueurs des Zambiens par 41 à 20.

La seconde demi-finale devait mettre aux prises les Egyptiens, difficiles tombeurs des Nigérians (27-26), et les Algériens, qui n'ont pas eu trop de soucis pour se défaire des Guinéens par 33 à 18.

Quant à l'équipe marocaine féminine de handball, elle a perdu 29 à 47 face à son homologue camerounaise, lundi au complexe sportif Mohammed V.

Les Marocaines ont eu du mal à contrer leurs vis à vis très efficaces devant le but. La première mi-temps s'est logiquement achevée sur un écart de huit buts 18 à 26.

Le même scénario s'est reproduit lors de la seconde période, les Camerounaises accentuant leur avance à 18 buts pour s'acheminer facilement vers le carré d'or.

Par ailleurs, l'haltérophile marocain Mohamed Moulabbi a remporté lundi deux médailles de bronze aux épreuves de l'épaulé-jeté et au total de l'arraché et de l'épaulé-jeté dans la catégorie des moins de 67 kg messieurs, disputées à la salle Nahda à Rabat.

Durant l'épreuve de l'épaulé-jeté, l'Egyptien Saâd Ahmed a remporté la médaille d'or avec 165 kg, devant le Libyen Shabi Ahsaan, médaillé d'argent avec 155 kg et Moulabbi Mohamed qui s'est adjugé la médaille de bronze avec 135 kg.

Au total de l'arraché et de l'épaulé-jeté, la médaille d'or est revenue à Saâd Ahmed avec un total de 299 kg, alors que Shabi Ahsaan a décroché la médaille d'argent avec 283 kg, devant Moulabbi Mohamed qui a remporté le bronze avec 243 kg.

Dans une déclaration à la MAP au terme de cette compétition, Moulabbi a indiqué que ces deux médailles viennent couronner une épreuve très difficile notamment face au champion malgache Tojonirina Alain (ndlr: classé 4è) qui a fini par être éliminé durant l'épreuve de l'épaulé-jeté.

"Je tiens à remercier le public et toutes les personnes qui m'ont soutenu pour obtenir ce résultat", a ajouté l'haltérophile marocain. Né en 2001, Moulabbi était le plus jeune participant en lice. Il s'est dit "déterminé à redoubler d'efforts pour pouvoir s'adjuger la médaille d'or lors des prochaines compétitions".

Au tir sportif, la Marocaine Yasmine Marirhi a remporté la médaille d'argent de cette épreuve, disputée lundi au club des Chênes Arjat. Elle s'est adjugé la deuxième place en réalisant un score de 35 points, derrière l'Egyptienne Maggy Ashmawy (39 points). La médaille de bronze est revenue à l'Algérienne Saadia Zeggane avec 26 points.