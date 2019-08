Angola: Le Président angolais réitère l'amélioration du climat des affaires

Yokohama — Le Président de la République, João Lourenço, a réaffirmé mercredi, à Yokohama, au Japon, que son Exécutif mettra en oeuvre un vaste programme d'amélioration du climat des affaires en Angola afin d'attirer les investissements privés nationaux et étrangers.

Selon le Chef de l'Etat angolais, il s'agit d'un programme d'amélioration des affaires soutenu par la Banque mondiale (BM), qui a simplifié les procédures et réduit la durée des différents services publics fournis au secteur privé.

Abordant le thème "Accélérer la transformation économique et améliorer le climat des affaires grâce à l'innovation et à la participation du secteur privé", dans le cadre de la TICAD7, João Lourenço a déclaré qu'avec l'appui de la Banque mondiale, l'Exécutif mettait en œuvre un grand programme de privatisation des entreprises et des biens publics.

Ce processus prévoit la privatisation d'ici 2022 de plusieurs entreprises, certaines stratégiques, de que même que celle des biens publics.

L'homme d'État angolais a aussi précisé que l'objectif de ce processus de privatisation était de promouvoir la croissance économique du pays, de stimuler les investissements privés et de créer des emplois.

L'Exécutif angolais, a-t-il expliqué, a également l'intention de contribuer à accroître l'efficacité des sociétés angolaises, ce qui débouchera sur une réduction progressive des coûts de production et la pratique de prix plus compétitifs.

Il a souligné que cette initiative gouvernementale visait également à attirer des investisseurs internationaux capables de fournir à l'économie angolaise un capital financier, des technologies de pointe et un savoir-faire, permettant ainsi de diversifier et d'accroître la production nationale de biens et de services, de même que d'accroître les exportations.

Par ailleurs, João Lourenço a parlé de la lutte contre la corruption en Angola, un phénomène qui, selon lui, constituait "un énorme fardeau pour les hommes d'affaires et la société en général", pour "avoir faussé complètement le principe fondamental de transparence, de concurrence saine, de justice, en défavorisant le mérite et la compétence ".

Il a informé que Gouvernement angolais et les organes de justice compétents prenaient des mesures pour éliminer la corruption et l'impunité, en instaurant en Angola un véritable État de droit et une véritable économie de marché.

Le Président angolais a aussi souligné que d'autres mesures étaient en cours, visant à lutter contre la concurrence déloyale, le blanchiment de capitaux, y compris le recouvrement des biens acquis à partir des ressources publiques et transférés illégalement à des tiers en Angola et à l'étranger.

Dans son optique, seule une véritable complémentarité stratégique entre l'État et le secteur privé pouvait permettre d'atteindre avec succès les objectifs de développement durable.

Il a rappelé que le Gouvernement angolais met en œuvre, avec l'appui du Fonds monétaire international (FMI), un programme de stabilisation macroéconomique visant à créer les conditions d'une stabilité macroéconomique et d'un meilleur environnement des affaires.

Pour João Lourenço, ce programme a permis d'obtenir des résultats positifs en termes d'assainissement budgétaire, de réduction des taux d'inflation, de normalisation progressive du marché des changes, ainsi que de stabilisation des taux d'intérêt, des bons du Trésor et des réserves nettes de réserves internationales du pays.

Outre le Président angolais, ses homologues du Ghana, du Sénégal, du Libéria, de l'Ouganda, du Rwanda et de Djibouti, le Premier ministre éthiopien et d'autres dirigeants africains, vont aussi présenter les mesures et réformes en cours pour améliorer l'environnement économique, la croissance économique, la génération de revenus et les emplois pour les jeunes dans leurs pays.