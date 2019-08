Madagascar: Andry Rajoelina au Japon - « L'autosuffisance alimentaire, un défi national »

A la veille de l'ouverture de la TICAD7, le Président Andry Rajoelina a annoncé qu'il est prêt à relever le défi pour lutter contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire, hier, à Yokohama au Japon.

Le Président a ainsi déclaré que « l'autosuffisance alimentaire représente un défi national prioritaire dans la PGE et le Plan Émergence de Madagascar, se traduisant en actions concrètes pour des réalisations quantifiables et mesurables ». Pour lutter contre ce fléau, il est primordial d'augmenter les surfaces cultivables et doubler les rendements agricoles dans plusieurs régions de Madagascar. A cet effet, il a lancé un appel à l'endroit des partenaires japonais et étrangers pour combattre ensemble la malnutrition et l'insécurité alimentaire pour l'avenir de la génération future.

Rencontres bilatérales. Par ailleurs, le Président de la République a eu à deux rencontres bilatérales. La première avec le Président de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), et la seconde avec le Président de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO). Le projet d'extension du port de Toamasina, l'Agriculture et l'Education -surtout l'approche participative communautaire. En revanche, la rencontre avec le Président de la JETRO a permis d'esquisser la possibilité de promouvoir davantage les relations commerciales entre le Japon et Madagascar.