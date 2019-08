Madagascar Next talent - Une première édition prometteuse

Après avoir résidé à Paris pendant plusieurs années, Tefy Rafalimanana décide de revenir à Madagascar, pour un projet « Madagascar Next Talent ».

L'objectif du projet est de repérer les « influenceurs » sur les réseaux sociaux et les inciter à participer au concours pour être formés au Carlton. La formation durera trois jours : du 30 août au 1er septembre. Ensuite, les organisateurs vont les former et les accompagner toute l'année. La liste des candidats sera publiée ce jour sur le blog « un malgache à Paris ». Le concours a trois catégories : la mode, la beauté, et la gastronomie.

« Madagascar a du potentiel. Il y a de très belles choses à faire et il faut les montrer. Chacun d' entre nous peut changer l'image de Madagascar, parce que dès qu'on tape 'Madagascar Tourisme' sur google, on a forcement des mauvais articles. En fait, on se rend compte aujourd'hui que grâce à notre smartphone, on peut changer ce référencement. On peut mettre des photos et aussi mettre en avant la culture malgache. Le smartphone est une arme et grâce à ses photos, on peut attirer des touristes ».

A la base, Léonel Rafalimanana a commencé dans la mode, ensuite il a évolué dans le domaine du « life style » pour s'intéresser à l'art de vivre. Il touche un peu dans le domaine du luxe, mais un luxe plus ou moins accessible. Influenceur spécialisé dans la mode, Tefy Rafalimanana réussit peu à peu à avoir une communauté sur instagram. Suivi par 58 000 personnes sur instagram et 40 000 sur facebook, le jeune homme commence à avoir de la notoriété à Paris. Il a côtoyé avec des superstars en Europe occidentale.