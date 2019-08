Madagascar: Jeux Africains - Madagascar bat son propre record

A trois jours de la fin des 12es Jeux Africains à Rabat, Madagascar se maintient à la 7e place avec six médailles d'or, quatre en argent et deux de bronze.

Un record. Quand le sport va, le pays va. Ces derniers temps, le sport malgache était sous les feux des projecteurs avec des résultats encourageants et satisfaisants. Au Maroc aux Jeux Africains, la Grande Ile a réalisé son meilleur résultat de sa participation dans l'histoire de cette compétition continentale. La préparation et le choix des disciplines y sont beaucoup. « Six médailles d'or en une seule édition des Jeux Africains, du jamais vu. Il faut revenir 32 ans plus tôt durant les 4es Jeux, en 1987 à NaÏrobi pour voir Madagascar glaner deux médailles d'or en une seule édition. Durant la dernière édition en 2015, Madagascar n'a pu cueillir qu'une médaille d'argent et sept de bronze. C'est dire du grand bond en avant effectué par le sport malagasy au niveau international « Mes sincères remerciements s'adressent en premier lieu au président de la République, Andry Rajoelina, pour son appui consistant et son précieux soutien permanent aux sportifs en général et aux compétiteurs de haut niveau en particulier, à mes collègues membres du gouvernement toujours au chevet des athlètes. Mes vives félicitations vont à l'endroit des athlètes, des coaches, des présidents de Fédération, du personnel du ministère de la Jeunesse et des Sports, pour leur travail sans relâche, sans oublier les partenaires techniques et financiers et surtout le Royaume du Maroc, pour l'accueil royal qui nous est accordé en tous points de vue durant ces Jeux », a souligné le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto.

Mention spéciale. Comme aux Jeux des Iles, ces deux disciplines ont réalisé le carton-plein, et elles ont confirmé ici à Rabat. 24 médailles d'or à Maurice et le doublé hommes et dames en basket-ball, ces deux disciplines ont offert les six médailles d'or de ces Jeux Africains. « Mention particulière aux haltérophiles et basketteurs. Après avoir superbement éclaboussé de leurs talents aux jeux des îles, il y a un mois passé, ces héros remettent ça ! Et de quelle manière : à l'échelle de tout un continent, dans une compétition engageant 54 pays ! Médaille d'or pour nos basketteurs 3 x 3, prouvant ainsi que la performance à Maurice n'était pas le fruit du hasard ! Cinq médailles d'or, quatre argent et une médaille de bronze pour les halthérophiles. Nous ne lésinons pas sur les efforts pour mettre nos moyens en adéquation avec nos ambitions, celui de faire de Madagascar une grande nation du sport, non seulement au niveau de l'Océan Indien, mais également sur le plan continental comme dans la devise du président de la République de faire du sport, la fierté nationale » , a conclu le ministre. Deux disciplines sont encore en course au Maroc à savoir l'athlétisme et la lutte.