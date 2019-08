Maroc: Jeux africains Rabat 2019/Finale 110 m haie - Louis François Mendy décroche le bronze

Louis François Mendy (110 mètres haies) est monté sur la troisième marche du podium en décrochant la médaille de bronze avec un chrono de 14"05. Il sauve ainsi l'athlétisme sénégalais d'un naufrage collectif après l'hécatombe d'Asaba (championnats d'Afrique 2018). A noter aussi la performance de Salimata Sabaly médaillée de bronze en épée dame individuelle.

Le bronze ! C'est la médaille que Louis François Mendy a pu décrocher hier, mardi 27 août, lors de la finale du 110 mètres marquée par deux faux départs. D'abord de l'Algérien Mokddel Lyes, puis du Botswanais, Tisang Kemorena.

Avec un chrono de 14"05, le jeune prodige de l'athlétisme sénégalais, désigné meilleur jeune athlète, lors des derniers championnats d'Afrique d'athlétisme à Asaba (Etat du Delta, au Nigeria) ne pouvait pas espérer mieux.

Crispé certainement par l'enjeu, il n'a pas pu réitérer sa performance en demi-finale, la veille, avec le meilleur des temps des deux séries (13"70). La course sera finalement remportée par l'Algérien Bouanani Amine (13"60), suivi du Nigerian Abejoye Oyeniyi Ezekiel (13"90).

«JE VAIS REDOUBLER D'EFFORTS POUR LA PROCHAINE FOIS»

Retrouvé dans la zone mixte, la tête basse, la déception se lisait sur le visage de Louis François Mendy qui espérait faire mieux qu'une troisième place. Surtout, au vu de l'espoir qu'il suscite dans une discipline qui cherche à retrouver son lustre d'antan.

«Je ne peux pas dire que je m'attendais à ça (médaille de bronze, Ndlr) car, je pouvais faire mieux. C'est-à-dire arriver à la première place.

Mais, on ne peut rien contre la volonté divine. C'était décidé que je terminerai troisième et c'est ce que j'ai eu. Je remercie Dieu et je vais redoubler d'efforts pour la prochaine fois. Ce n'est que le début», a-t-il déclaré.

Revenant sur sa course, il confie: «j'ai été sur mon bloc. J'ai poussé mais après je me suis totalement écrasé. J'avais du mal à me remettre jusqu'à la troisième haie. C'est après que je suis revenu. A la 7ème haie, j'ai également fait une autre faute.

Ça arrive parfois mais j'étais concentré dans ma course». «Espérons que je vais aller aux championnats du monde. Là-bas, je vais me rectifier. Les Jeux Olympiques font aussi partie de mon objectif et le planning du coach. J'y tiens», a conclu Louis François Mendy.