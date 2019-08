Algérie: RASD - L'UGT-SARIO participe à la 68e conférence de la société civile des Nations Unies

- Le Syndicat des travailleurs sahraouis, UGT-SARIO, participe à la 68e édition de la Conférence de la société civile tenue à l'ONU, qui se tient du 26 au 28 août à Salt Lake City aux Etats-Unis, a-t-on indiqué de sources sahraouies.

L'organisation sahraouie est représentée par son délégué en Europe, Mahmoud Farragi Bouzid.

"La conférence mondiale prévoit de définir un plan d'action permettant aux activistes de la société civile et aux organisations de s'associer aux gouvernements et au secteur privé afin de s'assurer que les communautés sont inclusives, équitables et durables", a-t-on précisé.

Avec plus de 3000 participants et représentants de 700 organisations, l'ONU s'est engagée dans des stratégies internationales visant à atteindre les 17 objectifs de développement durable (ODD) avant 2030.

Selon les Nations Unies, "les ODD ont été conçus avec la participation directe de plus de 10 millions de personnes dans le monde sur une période de trois ans et ont été lancés en 2015 avec le soutien des 193 Etats membres des Nations Unies. La société civile est essentielle pour promouvoir la compréhension de ces objectifs ambitieux".

Les Nations Unies ont souligné que "l'agenda explorera les interrelations entre les 17 objectifs, y compris les problèmes critiques liés au genre".

La conférence de trois jours, organisée conjointement par le Département des communications mondiales des Nations Unies à Salt Lake City et le Comité exécutif des ONG, comprendra des séances plénières d'ouverture et de clôture, des séances thématiques interactives, des ateliers parrainés par des ONG, des expositions et des ateliers.

Parmi les intervenants et assistants figureront des dirigeants et d'autres représentants d'ONG, d'agences des Nations Unies, d'universités, de traditions religieuses, ainsi que des secteurs public et privé, ainsi que des jeunes du monde entier.