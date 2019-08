Afrique du Nord: Santé publique - 7ème session de l'Université du Maghreb, bientôt à Oran

Oran — La 7ème session de l'Université de santé publique du Maghreb (USPM) est prévue avant la fin de l'année en cours à Oran, a-t-on appris des organisateurs de cette rencontre dédiée à la formation continue.

"Il s'agit de la 1ère édition algérienne de l'USPM", a précisé à l'APS Brahim Zeggaou, chargé de la communication auprès du Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC), qui abritera l'événement une semaine durant.

"Initialement programmée pour septembre, la manifestation a été reportée pour des raisons d'organisation", a indiqué le représentant du CRASC, établissement coorganisateur en partenariat avec les Facultés de Médecine d'Oran et de Tlemcen.

Des intervenants provenant de différents pays, dont des universitaires, chercheurs, professionnels et représentants d'associations ou d'institutions, sont attendus à la nouvelle édition placée sous le slogan : "Améliorer l'accès aux soins essentiels pour tous, une nécessité et une urgence dans nos pays".

Six thématiques seront développées dans ce cadre, intitulées "Santé et développement", "Santé et protection sociale", "Offre et organisation des soins", "Santé de la mère et de l'enfant", "Qualité en santé et management", et "Médicaments".

Initiative indépendante de professionnels de la santé publique du Maghreb, l'USPM a vu ses précédentes sessions organisées depuis 2012 en Tunisie et au Maroc, rappelle-t-on.