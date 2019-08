Algérie: Jeux Africains 2019 - L'Algérie perd la 4e au tableau des médailles

- L'Algérie a perdu la 4e position au tableau des médailles des 12es Jeux Africains de Rabat (19-31 août), au profit du Nigeria qui l'a dépassé avec une médaille d'or de plus, à l'issue des finales des différentes disciplines, jouées, mardi pour le compte de la 9e journée.

L'Algérie a totalisé, jusqu'ici 77 médailles (19 or, 19 argent et 39), derrière le Nigeria avec 49 médailles (20 or, 13 argent et 16 bronze).

Les trois premières positions au tableau des médailles sont revenues, respectivement, à l'Egypte dominatrice des 12es JA-2019, avec 142 médailles dont 40 or, suivie de l'Afrique du Sud 56 médailles dont 25 or et le Maroc avec 72 médailles dont 22 or.

Tableau du Top 10:

Or Argent Bronze Total

1- Egypte 40 64 38 142

2- Afrique du Sud 25 17 14 56

3- Maroc 22 21 29 72

4- Nigeria 20 13 16 49

5- Algérie 19 19 39 77

6- Tunisie 18 15 19 52

7- Madagascar 6 4 2 12

8- Côte d'Ivoire 4 3 5 12

9- Maurice 4 3 4 11

10- Ethiopie 3 2 6 11