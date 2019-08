Algérie: Jeux Africains-2019 - Trois algériennes en 8es de finale simple

Rabat — Les pongistes algériennes Lynda Loghraibi, Widad Nouari et Katia Kessaci se sont qualifiées mardi, pour les 8es de finale simple du tournoi de tennis de table dont les compétitions se déroulent à salle Omnisports Moulay El Hassan à Rabat, pour le compte des 12es Jeux africains au Maroc.

En 8e, Loghraibi affrontera la Nigériane Nuratu Ajoke Ojomu, Nouari en découdra avec l'Egyptienne Farah Abdel-Aziz et Kessaci défiera la Nigériane Offiong Edem.

Pour arriver à ce palier de la compétition, Lynda Loghraibi avait éliminé, tour à tour, De Oliveira Albino 4-0 (11/9, 11/6, 11/4, 11/4) et Cynthia Nzangani (RD Congo) 4-0 (13/11, 11/4, 11/3, 11/6). De même que Widad Nouari qui a écarté la Sud-africain Simeen Mookrey 4-0 (12/10, 11/7, 11/6, 11/5) et la Tunisienne Haj Salah Abir 4-3 (11/9, 10/12, 8/11, 2/11, 11/9, 11/9, 11/4), alors Katia Kessaci s'est qualifiée aux dépens de la Congolaise Mafouta Ivosso Jolie 4-0 (11/5, 11/1, 11/7, 11/4) et la Mauricienne Ruqayyah Bibi Kinoo 4-0 (11/6, 11/5, 11/3, 11/8).

En simple messieurs, Mohamed Sofiene Boudjadja s'est qualifié aux 32es de finale où il affrontera le redoutable nigérian Quadri Akinade Aruna. Le pongiste algérien avait passé deux tours, avec succès, face à l'Erythréen Efrem Adhanom (Erythrée) 4-0 (11/2, 11/1, 11/4, 11/2) et le Djiboutien Saido Mohamed Houmed 4-1 (6/11, 11/5, 11/6, 11/4, 11/4).

Son compatriote Sami Kherouf jouera aussi les 32es de finale et défiera le Ghanéen Felix Lartey. Kherouf avait bénéficié d'un 1er tour à Blanc, avant de passer l'écueil du Camerounais Nyoh Ofon Derek 4-1 (11/6, 11/6, 12/10, 9/11, 11/3).

Par contre, les deux autres pongistes algériens, Abdelbasset Chaichi et Larbi Bouriah, ils ont été battus, respectivement par le Togolais Desire Akakpo 4-3 (11/1, 10/12, 6/11, 11/9, 11/6, 4/11, 5/11) et l'Egyptien Mahmoud Helmy 4-2 (7/11, 11/4, 4/11, 11/8, 14/16, 5/11), dans les tous premiers tours.

Les compétitions simples se poursuivent dans l'après-midi de mercredi et clôtureront les concours du tennis table, jeudi 29 août.

Le Tennis de table algérienne s'est distingué, jusqu'ici aux 12es Jeux africains de Rabat, en remportant trois médailles, une or en double messieurs, par la paire Sami Kherouf/Mohamed Sofiene Boudjadja, et deux bronze grâce aux doubles dames (Lynda Loghraibi/Latia Kessaci) et par équipes dames.