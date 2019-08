Cameroun: ARTs et culture - La rentrée s'annonce

Le ministre Bidoung Mkpatt était face aux délégués régionaux et aux médias spécialisés dans le domaine lundi, 26 août 2019 à Yaoundé.

Le Cameroun s'apprête à organiser la quatrième édition de la Rentrée culturelle et artistique nationale (Recan). Cette grand-messe qui se veut un temps fort de célébration de la diversité culturelle du pays se déroulera du 10 au 30 septembre prochain sur l'ensemble du territoire. Placé sous le très haut patronage du président de la République, Paul Biya, ce rendez-vous se tiendra sous le thème : « Contribution du sous-secteur Arts et Culture dans la consolidation toujours davantage de la paix, de l'unité et du vivre-ensemble harmonieux pour un Cameroun émergent ». Et déjà, les choses bougent au ministère des Arts et de la Culture (Minac) où l'heure est aux préparatifs. Pour rehausser l'éclat de cette rencontre culturelle et porter haut la culture camerounaise, tous les maillons de la chaîne doivent jouer leur partition. C'est dans cet esprit que le patron de ce département ministériel, Bidoung Mkpatt, a convié lundi, 26 août 2019 à Yaoundé les dix délégués régionaux des Arts et de la Culture, ainsi que le Réseau des journalistes culturels du Cameroun.

En premier lieu, le Minac a tenu à rappeler aux différents points focaux des Arts et de la Culture des régions que les activités à organiser devront davantage réaffirmer la culture comme le ferment de la consolidation d'un Cameroun un et indivisible. Car, contrairement aux éditions précédentes qui avaient lieu dans une région déterminée, la quatrième édition sera lancée de manière harmonisée et avec des activités synchronisées sur l'ensemble du territoire. Un nouveau format donc destiné à rassembler les artistes autour des Camerounais, afin que ceux-ci soient non seulement fiers de leur culture, mais aussi des principaux acteurs que sont ces artistes. « Au-delà de sa dimension festive, la Recan va également être un important moment de communion des artistes et préfigurer la structuration du paysage artistique et culturel.

Ce sous-secteur se doit de parler d'une seule et même voix et surtout de donner l'exemple de la cohésion dont notre pays a besoin pour aller vers son émergence », a martelé le ministre. C'est ainsi que 23 pôles d'expression artistique et culturelle vont donner à voir et à apprendre. Tous pourront ainsi témoigner de ce que l'art contribue à l'édification d'une société. Aussi, le Minac a-t-il demandé aux délégués régionaux que leurs valeurs et expertises soient mises à contribution afin de relever les nombreux défis qui les interpellent. Aux membres du Réseau des journalistes culturels du Cameroun conduits par la présidente Laurentine Assiga, le Minac a demandé l'implication totale et l'accompagnement dans la phase de la sensibilisation et de l'adhésion des Camerounais aux efforts de créativité. Un appel qui a été reçu favorablement par les journalistes.